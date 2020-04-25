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    «Реал» рассчитывает к юбилейному году Переса подписать Мбаппе и Холанда

    Мадридский «Реал» настроен вскоре купить форвардов Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда. Эти приобретения планируется приурочить к 2022 году, когда исполнится 20 лет с момента первого прихода на президентский пост Флорентино Переса.

    В тот же год мадридцы намерены закончить реконструкцию стадиона. Сейчас он используется под нужды борьбы с коронавирусом.

    • Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает в 2022 году.
    • Холанд провел в сезоне Бундеслиги восемь матчей, забил девять голов, сделал результативный пас.
    • «Реал» в Примере сейчас идет вторым.

    Источник: Marca

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