AS: «ПСЖ» предпочитает отпустить Мбаппе бесплатно в 2022 году, чем продавать его раньше

Если он уйдет свободным агентом то сможет выбить себе какой-то абсолютно космический контракт даже по нынешним *****ым временам...
«ПСЖ» занял принципиальную позицию в вопросе будущего нападающего Килиана Мбаппе.
По информации AS, руководство парижан категорически не хочет продавать 21-летнего футболиста, даже если тот откажется продлевать контракт.
Таким образом, француз может поиграть за «ПСЖ» до лета 2022 года и потом уйти на правах свободного агента.
Главным претендентом на Мбаппе остается «Реал».