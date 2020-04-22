AS: «ПСЖ» предпочитает отпустить Мбаппе бесплатно в 2022 году, чем продавать его раньше

«ПСЖ» занял принципиальную позицию в вопросе будущего нападающего Килиана Мбаппе.

По информации AS, руководство парижан категорически не хочет продавать 21-летнего футболиста, даже если тот откажется продлевать контракт.

Таким образом, француз может поиграть за «ПСЖ» до лета 2022 года и потом уйти на правах свободного агента.

Главным претендентом на Мбаппе остается «Реал».