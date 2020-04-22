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    AS: «ПСЖ» предпочитает отпустить Мбаппе бесплатно в 2022 году, чем продавать его раньше

    «ПСЖ» занял принципиальную позицию в вопросе будущего нападающего Килиана Мбаппе.

    По информации AS, руководство парижан категорически не хочет продавать 21-летнего футболиста, даже если тот откажется продлевать контракт.

    Таким образом, француз может поиграть за «ПСЖ» до лета 2022 года и потом уйти на правах свободного агента.

    Главным претендентом на Мбаппе остается «Реал».

    Источник: AS

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    Сегодня, 11:34
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +61

      mitru 13 минут назад

      Если он уйдет свободным агентом то сможет выбить себе какой-то абсолютно космический контракт даже по нынешним *****ым временам...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4912

      серега кашин 28 минут назад

      глупость владельцев не знает своих границ, хотя у богатых свои причуды

      0
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      Рейтинг: +9761

      Cules2013 1 час назад

      дурость

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