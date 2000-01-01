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    Кабелья: «Вижу своe будущее только в «Краснодаре»

    Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелья в прямом эфире инстаграма рассказал о своих впечатлениях от жизни в России, а также признался, что всем доволен в нынешнем клубе.

    «Жизнь в России проходит очень-очень хорошо. Очень доволен «Краснодаром», тут созданы просто идеальные условия. Мне оказывают максимальную поддержку, просить большего невозможно.

    С прооперированной ногой всe в порядке, чему я рад. Правда, сейчас перерыв, что создаeт проблемы. Вижу своe будущее только в «Краснодаре», – сказал француз.

    • Прошлым летом «Краснодар» купил хавбека у «Сент-Этьена» за 12 миллионов евро.
    • В августе 30-летний футболист порвал крестообразные связки колена.
    • Его контракт с южанами рассчитан до июня 2022 года.

    Источник: Инстаграм Реми Кабелья

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    Сегодня, 13:13
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2680

      Давид59 1 час назад

      Ну, в 30 лет, да ещё с порванными "крестами". Это вариант Данни.

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