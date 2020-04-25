Кабелья: «Вижу своe будущее только в «Краснодаре»

Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелья в прямом эфире инстаграма рассказал о своих впечатлениях от жизни в России, а также признался, что всем доволен в нынешнем клубе.

«Жизнь в России проходит очень-очень хорошо. Очень доволен «Краснодаром», тут созданы просто идеальные условия. Мне оказывают максимальную поддержку, просить большего невозможно.

С прооперированной ногой всe в порядке, чему я рад. Правда, сейчас перерыв, что создаeт проблемы. Вижу своe будущее только в «Краснодаре», – сказал француз.