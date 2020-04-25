Кабелья: «Вижу своe будущее только в «Краснодаре»

Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелья в прямом эфире инстаграма рассказал о своих впечатлениях от жизни в России, а также признался, что всем доволен в нынешнем клубе.
«Жизнь в России проходит очень-очень хорошо. Очень доволен «Краснодаром», тут созданы просто идеальные условия. Мне оказывают максимальную поддержку, просить большего невозможно.
С прооперированной ногой всe в порядке, чему я рад. Правда, сейчас перерыв, что создаeт проблемы. Вижу своe будущее только в «Краснодаре», – сказал француз.
- Прошлым летом «Краснодар» купил хавбека у «Сент-Этьена» за 12 миллионов евро.
- В августе 30-летний футболист порвал крестообразные связки колена.
- Его контракт с южанами рассчитан до июня 2022 года.
Источник: Инстаграм Реми Кабелья