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    «Манчестер Сити» предложит за Руиса 80 миллионов

    Защитник «Наполи» Фабиан Руис летом может перейти в «Манчестер Сити». Англичане готовы предложить 80 миллионов евро, пишет TeamTalk.

    Руководство «Наполи» за такую сумму готово отпустить футболиста. Им также интересуется мадридский «Реал».

    • В текущем сезоне Серии А Руис провел 22 матча, забил два гола.
    • Контракт с «Наполи» действует до 2023 года.
    • «Сити» в АПЛ идет вторым.

    Источник: TeamTalk

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