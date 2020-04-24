«Манчестер Сити» предложит за Руиса 80 миллионов

Защитник «Наполи» Фабиан Руис летом может перейти в «Манчестер Сити». Англичане готовы предложить 80 миллионов евро, пишет TeamTalk.

Руководство «Наполи» за такую сумму готово отпустить футболиста. Им также интересуется мадридский «Реал».