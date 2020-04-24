«Манчестер Сити» предложит за Руиса 80 миллионов

Защитник «Наполи» Фабиан Руис летом может перейти в «Манчестер Сити». Англичане готовы предложить 80 миллионов евро, пишет TeamTalk.
Руководство «Наполи» за такую сумму готово отпустить футболиста. Им также интересуется мадридский «Реал».
- В текущем сезоне Серии А Руис провел 22 матча, забил два гола.
- Контракт с «Наполи» действует до 2023 года.
- «Сити» в АПЛ идет вторым.
Источник: TeamTalk
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