«Реал» может обменять Йовича на полузащитника «Наполи» Руиса

«Реал» заинтересован в полузащитнике «Наполи» Фабиане Руисе, сообщает Goal.

Мадридский клуб может предложить неаполитанцам обменять форварда Луку Йовича на Руиса, так как «сливочные» не собираются тратить большие суммы на покупку игроков в ближайшее трансферное окно. Не исключено, что «Наполи» пойдет на сделку, поскольку форвард Аркадиуш Милик близок к уходу из клуба.

Прошлым летом Йовича купили у «Айнтрахта» за 60 миллионов евро.

Контракт игрока с «Реалом» рассчитан до 2025 года.

В дебютном сезоне нападающий забил всего два гола в 24 матчах.

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