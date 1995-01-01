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    «Реал» может обменять Йовича на полузащитника «Наполи» Руиса

    «Реал» заинтересован в полузащитнике «Наполи» Фабиане Руисе, сообщает Goal.

    Мадридский клуб может предложить неаполитанцам обменять форварда Луку Йовича на Руиса, так как «сливочные» не собираются тратить большие суммы на покупку игроков в ближайшее трансферное окно. Не исключено, что «Наполи» пойдет на сделку, поскольку форвард Аркадиуш Милик близок к уходу из клуба.

    • Прошлым летом Йовича купили у «Айнтрахта» за 60 миллионов евро.
    • Контракт игрока с «Реалом» рассчитан до 2025 года.
    • В дебютном сезоне нападающий забил всего два гола в 24 матчах.

    «Арсенал» может заменить Обамеянга на Йовича

    Источник: Goal

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