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    Газзаев – о конфликте Семина с «Локомотивом»: «Почему это определяют полнейшие дилетанты в футболе?»

    Председатель комитета Госдумы РФ по делам национальностей и бывший тренер Валерий Газзаев поддержал главного тренера «Локомотива» Юрия Семина.

    – Традиционный вопрос про слухи о возможном уходе Юрия Семина из «Локомотива» по желанию руководства клуба, которые звучат с каждым днем все громче.

    – Для меня является абсурдом, когда поднимается тема, работать Семину или не работать, продлевать с ним контракт или не продлевать. Непонятно две вещи. Во-первых, почему это определяют люди, которые, судя по их поступкам, являются полнейшими дилетантами в футболе. И во-вторых, на основании каких критериев это может определяться, если реальный критерий на самом деле один и он уже сейчас очевиден. Это – результат! Вот что важно в профессиональной деятельности, и особенно – в спорте. Нравится вам Семин или не нравится – какая разница. Он дает результат? Да!

    Как можно убирать человека, который на протяжении всего периода работы неизменно добивается результата?! Команда за три сезона стала чемпионом, выиграла два Кубка, дважды попадала в Лигу чемпионов и сейчас идет на втором месте, дающем право вновь выступать в главном еврокубке. Как в принципе можно поднимать вопрос об увольнении?! Если у тренера есть результат – он работает дальше. Если результата нет – его увольняют или он пишет заявление по собственному желанию.

    Что будут делать эти «руководители», если сменят Семина, и после возобновления чемпионата «Локомотив» выпадет из зоны Лиги чемпионов? Тогда только они должны нести полную ответственность за провал. А если чемпионат обнулят, то «Локомотив» попадает напрямую в Лигу чемпионов. Так о чем тут можно вообще рассуждать?

    Неужели стольких лет не хватило, чтобы оценить истинную роль главного тренера? Только с приходом Семина клуб вернулся на вершину, хотя и до него «Локомотив» имел хорошие финансовые возможности, очень приличных и высокооплачиваемых игроков. Таких специалистов надо ценить! – считает Газзаев.

    • По завершении текущего сезона истекает контракт Семина с клубом.
    • Под его руководством «Локомотив» выиграл 13 трофеев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1971

      Axe111 27 минут назад

      Дилетант тут ты самый главный

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4605

      Viper for CSKA 2 часа назад

      Ну, здесь с Газзаевым сложно не согласиться. Сёмин - явно не самый простой человек, но он - олицетворение успехов Локомотива. В современной истории клуба рядом с Сёминым может стоять только Лоськов. Он даёт результат, а руководство, как и всегда, просто пытается получить неограниченную власть в клубе, чтобы пилить деньги. Они ничего не понимают ни в футболе, ни в управлении, им плевать на клуб, а Сёмин - им, как кость в горле. Не даёт по-настоящему развернуться и вести себя соответственно своей сути - как барыги.

      2
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      Рейтинг: +804

      Cleaner > Viper for CSKA 38 минут назад

      Барыги. Ключевое слово. Доят РЖД, сладко кушают и наплевать им на результаты Локо.

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