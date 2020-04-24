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  • Газзаев – о конфликте Семина с «Локомотивом»: «Почему это определяют полнейшие дилетанты в футболе?»

Газзаев – о конфликте Семина с «Локомотивом»: «Почему это определяют полнейшие дилетанты в футболе?»

24 апреля 2020, 12:44
6

Председатель комитета Госдумы РФ по делам национальностей и бывший тренер Валерий Газзаев поддержал главного тренера «Локомотива» Юрия Семина.

– Традиционный вопрос про слухи о возможном уходе Юрия Семина из «Локомотива» по желанию руководства клуба, которые звучат с каждым днем все громче.

– Для меня является абсурдом, когда поднимается тема, работать Семину или не работать, продлевать с ним контракт или не продлевать. Непонятно две вещи. Во-первых, почему это определяют люди, которые, судя по их поступкам, являются полнейшими дилетантами в футболе. И во-вторых, на основании каких критериев это может определяться, если реальный критерий на самом деле один и он уже сейчас очевиден. Это – результат! Вот что важно в профессиональной деятельности, и особенно – в спорте. Нравится вам Семин или не нравится – какая разница. Он дает результат? Да!

Как можно убирать человека, который на протяжении всего периода работы неизменно добивается результата?! Команда за три сезона стала чемпионом, выиграла два Кубка, дважды попадала в Лигу чемпионов и сейчас идет на втором месте, дающем право вновь выступать в главном еврокубке. Как в принципе можно поднимать вопрос об увольнении?! Если у тренера есть результат – он работает дальше. Если результата нет – его увольняют или он пишет заявление по собственному желанию.

Что будут делать эти «руководители», если сменят Семина, и после возобновления чемпионата «Локомотив» выпадет из зоны Лиги чемпионов? Тогда только они должны нести полную ответственность за провал. А если чемпионат обнулят, то «Локомотив» попадает напрямую в Лигу чемпионов. Так о чем тут можно вообще рассуждать?

Неужели стольких лет не хватило, чтобы оценить истинную роль главного тренера? Только с приходом Семина клуб вернулся на вершину, хотя и до него «Локомотив» имел хорошие финансовые возможности, очень приличных и высокооплачиваемых игроков. Таких специалистов надо ценить! – считает Газзаев.

  • По завершении текущего сезона истекает контракт Семина с клубом.
  • Под его руководством «Локомотив» выиграл 13 трофеев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Газзаев Валерий Семин Юрий
Комментарии (6)
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Viper for CSKA
1587722380
Ну, здесь с Газзаевым сложно не согласиться. Сёмин - явно не самый простой человек, но он - олицетворение успехов Локомотива. В современной истории клуба рядом с Сёминым может стоять только Лоськов. Он даёт результат, а руководство, как и всегда, просто пытается получить неограниченную власть в клубе, чтобы пилить деньги. Они ничего не понимают ни в футболе, ни в управлении, им плевать на клуб, а Сёмин - им, как кость в горле. Не даёт по-настоящему развернуться и вести себя соответственно своей сути - как барыги.
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Axe111
1587729455
Дилетант тут ты самый главный
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Retiremen_VMF
1587732736
Локо, гос команда, куча ничьих денег. Бери не хочу. Назначаются свои люди, которые имеют к футболу такое же отношение как и к синхрофазотрону. Все распилено уже, но тут этот патриот как кость поперек горла стоит. К себе не возьмешь, да и не пойдет он, вот и гонят всеми метлами. А результат им нужен как кобыле пятая нога, найдут себе со скидкой кого нибудь и будут его винить во всех смертных. Рано или поздно он сам уйдет, но вот сколько уже потеряно до этой пандемии, страшно подумать....
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алдан2014
1587733156
Дилетанты руководят в клубе,такие дилетанты как Газзаев принимают законы
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DOCTOR PENALTY
1587733637
Всё сказано по делу. Наконец-то Газзаев отвлёкся от высоких депутатских проблем и сказал своё реальное мнение с земли. Респект *****! Но эти шавки - Пискнадзе и Герпес - вряд ли быстро успокоятся. """""""""""""""
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paracetamol
1587763605
Что будут делать эти «руководители», если сменят Семина...? Как что, бабло пилить, что еще?
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