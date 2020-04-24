Газзаев – о конфликте Семина с «Локомотивом»: «Почему это определяют полнейшие дилетанты в футболе?»

Председатель комитета Госдумы РФ по делам национальностей и бывший тренер Валерий Газзаев поддержал главного тренера «Локомотива» Юрия Семина.

– Традиционный вопрос про слухи о возможном уходе Юрия Семина из «Локомотива» по желанию руководства клуба, которые звучат с каждым днем все громче.

– Для меня является абсурдом, когда поднимается тема, работать Семину или не работать, продлевать с ним контракт или не продлевать. Непонятно две вещи. Во-первых, почему это определяют люди, которые, судя по их поступкам, являются полнейшими дилетантами в футболе. И во-вторых, на основании каких критериев это может определяться, если реальный критерий на самом деле один и он уже сейчас очевиден. Это – результат! Вот что важно в профессиональной деятельности, и особенно – в спорте. Нравится вам Семин или не нравится – какая разница. Он дает результат? Да!

Как можно убирать человека, который на протяжении всего периода работы неизменно добивается результата?! Команда за три сезона стала чемпионом, выиграла два Кубка, дважды попадала в Лигу чемпионов и сейчас идет на втором месте, дающем право вновь выступать в главном еврокубке. Как в принципе можно поднимать вопрос об увольнении?! Если у тренера есть результат – он работает дальше. Если результата нет – его увольняют или он пишет заявление по собственному желанию.

Что будут делать эти «руководители», если сменят Семина, и после возобновления чемпионата «Локомотив» выпадет из зоны Лиги чемпионов? Тогда только они должны нести полную ответственность за провал. А если чемпионат обнулят, то «Локомотив» попадает напрямую в Лигу чемпионов. Так о чем тут можно вообще рассуждать?

Неужели стольких лет не хватило, чтобы оценить истинную роль главного тренера? Только с приходом Семина клуб вернулся на вершину, хотя и до него «Локомотив» имел хорошие финансовые возможности, очень приличных и высокооплачиваемых игроков. Таких специалистов надо ценить! – считает Газзаев.