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    Терри: «На каждом собрании «Челси» Бенитес повторял: «Мы так делали в «Ливерпуле». Парням это не нравилось»

    Экс-капитан «Челси» Джон Терри рассказал о работе с тренером Рафаэлем Бенитесом.

    «Честно говоря, было тяжело. Когда Рафа только пришел, я с нетерпением ждал возможности поработать с ним. Болельщики так и не приняли его.

    В «Челси» он был довольно успешен, ведь мы выиграли Лигу Европы. Но я хотел продолжать прогрессировать и учиться новому. Мы не поладили с первого же дня.

    На каждом собрании Бенитес повторял: «Мы так делали в «Ливерпуле». Мне нужно было поговорить с ним и сказать: «Тренер, вы должны забыть про «Ливерпуль», нельзя продолжать так говорить. Вы сейчас в «Челси», ребятам это не нравится»», – вспоминал Терри.

    • Испанец возглавлял «Челси» в сезоне-2012/13.
    • Вместе с ним лондонский клуб выиграл Лигу Европы.
    • Бенитес с 2004 по 2010-й работал в «Ливерпуле».

    Источник: Daily Mail

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