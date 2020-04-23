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«Самое главное – сидите дома. Ах, да, простите»: «Локомотив» ответил на шутку «Зенита» о лидерстве в РПЛ

23 апреля 2020, 21:59
37

Пресс-служба «Локомотива» ответила «Зениту», который в твиттере опубликовал шутливый коллаж по поводу своего лидерства в чемпионате России.

«А самое главное – сидите дома. Ах, да, простите», – говорится в комментарии столичного клуба.

Таким образом «Локомотив» потроллил «Зенит» за их прозвище – «бомжи».

  • Петербургская команда набрала 50 очков в 22 турах РПЛ.
  • Второе и третье места делят «Локомотив» и «Краснодар». У них по 41 баллу.
  • Далее идут «Ростов» (38) и ЦСКА (36).
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив
Комментарии (37)
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фанат джигурды
1587670709
Хорошая шутка. Я вот каждый год в ноябре покупаю 3 шарфа газпроекта и дарю их собирающим бутылки. В следующем ноябре будет тоже самое.
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морозз
1587671231
Затроллили бомжей не по детски, посмеялся!
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житель СПб
1587679764
А по мне - эта шутка оскорбительна! И все это (в том числе "нескрываемая радость" внизу болельщиков московских команд!) очень попахивает московским снобизмом и в чем-то - видимо, комплексом неполноценности что-ли? Ведь в который раз Зенит с отрывом идет в чемпионате! Да, потом нередко спускает этот запас - но все же при этом пишут, что проигрывает Зенит сам себе, а не другим командам. Отсутствие мотивации...)! Я, например, хоть раз в комментах высказался оскорбительно в сторону какой-либо из команд? Нет. По мне, есть большая разница в словах "кони", "мясные", "паровозы" - и "бомжи". Последнее - не смешно. Когда оно появилось? Не слышал его раньше. И как недавно здесь пишущий, однозначно хочу сказать - мне очень не нравится это снобистское отношение москвичей к "провинциальному Зениту". Извините за такой текст - наболело...
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mamba9090909
1587710176
"Таким образом «Локомотив» потроллил «Зенит» за их прозвище – «бомжи»." Чтобы выглядеть умней, надо помолчать. В Локомотиве, видимо, не интересуются футболом, его историей....... Они занимаются исключительно тупыми троллингами. Так вот, довожу до вашего внимания, тролли из Локо, "Зенит" не бомжи, бомжи, это БОЛЕЛЬЩИКИ зенита. Это вы там привыкли примазываться к прозвищам своих клубов. А у Зенита нет прозвища. "Зенит" - это спортивный клуб, в котором есть отличная футбольная команда. "Зенит" - это чемпион РПЛ. Вот и всё его прозвище. А мы, болельщики Зенита, которые первыми из всех стали следовать за СВОЕЙ командой, ночуя на вокзалах, на парковых скамейках, в сквериках, имея при себе сухой паёк и клубную атрибутику, которую носили в полиэтиленовых мешках, за что и были прозваны, чванливыми москвичами, "мешки" и "бомжи". Это наше прозвище, данное нам за преданность команде. И мы гордимся им.
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