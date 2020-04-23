«Самое главное – сидите дома. Ах, да, простите»: «Локомотив» ответил на шутку «Зенита» о лидерстве в РПЛ

Пресс-служба «Локомотива» ответила «Зениту», который в твиттере опубликовал шутливый коллаж по поводу своего лидерства в чемпионате России.

«А самое главное – сидите дома. Ах, да, простите», – говорится в комментарии столичного клуба.

Таким образом «Локомотив» потроллил «Зенит» за их прозвище – «бомжи».

Петербургская команда набрала 50 очков в 22 турах РПЛ.

Второе и третье места делят «Локомотив» и «Краснодар». У них по 41 баллу.

Далее идут «Ростов» (38) и ЦСКА (36).