«Самое главное – сидите дома. Ах, да, простите»: «Локомотив» ответил на шутку «Зенита» о лидерстве в РПЛ

Пресс-служба «Локомотива» ответила «Зениту», который в твиттере опубликовал шутливый коллаж по поводу своего лидерства в чемпионате России.
«А самое главное – сидите дома. Ах, да, простите», – говорится в комментарии столичного клуба.
Таким образом «Локомотив» потроллил «Зенит» за их прозвище – «бомжи».
- Петербургская команда набрала 50 очков в 22 турах РПЛ.
- Второе и третье места делят «Локомотив» и «Краснодар». У них по 41 баллу.
- Далее идут «Ростов» (38) и ЦСКА (36).
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Официальный твиттер «Локомотива»