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    «Самое главное – сидите дома. Ах, да, простите»: «Локомотив» ответил на шутку «Зенита» о лидерстве в РПЛ

    Пресс-служба «Локомотива» ответила «Зениту», который в твиттере опубликовал шутливый коллаж по поводу своего лидерства в чемпионате России.

    «А самое главное – сидите дома. Ах, да, простите», – говорится в комментарии столичного клуба.

    Таким образом «Локомотив» потроллил «Зенит» за их прозвище – «бомжи».

    • Петербургская команда набрала 50 очков в 22 турах РПЛ.
    • Второе и третье места делят «Локомотив» и «Краснодар». У них по 41 баллу.
    • Далее идут «Ростов» (38) и ЦСКА (36).

    Источник: Официальный твиттер «Локомотива»

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    Сегодня, 21:59
    Комментарии6
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      Рейтинг: +95

      borat-chmo 46 минут назад

      Пррелестно,прррелестно!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2932

      морозз 1 час назад

      Затроллили бомжей не по детски, посмеялся!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10226

      KLIM777 > морозз 21 минуту назад

      смотри, не задохнись от коронавируса старый гей

      -1
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      Рейтинг: +504

      фанат джигурды 1 час назад

      Хорошая шутка.

      Я вот каждый год в ноябре покупаю 3 шарфа газпроекта и дарю их собирающим бутылки. В следующем ноябре будет тоже самое.

      3
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      Рейтинг: +2262

      alarm 1 час назад

      шутка уровня тарасовки.

      0
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      Рейтинг: +5569

      Persona_non_Grata > alarm 20 минут назад

      По твоему они должны были написать - " позор зениту " или " стыдно за зенит " , вот тогда было бы зачетно . )))

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