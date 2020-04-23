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    «Соблюдайте дистанцию!»: «Зенит» пошутил о лидерстве в РПЛ

    Пресс-служба «Зенита» опубликовала шутливый коллаж по поводу своего лидерства в чемпионате России.

    «Турнирная таблица РПЛ с учeтом соблюдения социальной дистанции. И не забывайте мыть руки! #ВместеПобедим», – говорится в публикации «Зенита».

    Источник: Официальный твиттер «Зенита»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2183

      Derzkiy1 47 секунд назад

      В первом круге очень много вопросов было к судьям и командам кто вытаскивал Зенит за уши , почему все забыли?

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      Рейтинг: +730

      СвинкаСправедливости 46 минут назад

      От голубых надо держаться подальше.

      1
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      Рейтинг: +2263

      alarm 48 минут назад

      хрячьё где?

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      Рейтинг: +14518

      sssrspartak > alarm 12 минут назад

      хрячье бомжарское это ты с боратом!

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      Рейтинг: +10227

      KLIM777 > alarm 12 минут назад

      сосется с лошадью)

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      Рейтинг: +569

      New Life 52 минуты назад

      Много базарить стали, пока игр нет. Как только все начнется, услышите: "уступи лыжню".

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