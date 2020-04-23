«Соблюдайте дистанцию!»: «Зенит» пошутил о лидерстве в РПЛ

Пресс-служба «Зенита» опубликовала шутливый коллаж по поводу своего лидерства в чемпионате России.

Петербургская команда набрала 50 очков в 22 турах РПЛ.

Второе и третье места делят «Локомотив» и «Краснодар». У них по 41 баллу.

Далее идут «Ростов» (38) и ЦСКА (36).

«Турнирная таблица РПЛ с учeтом соблюдения социальной дистанции. И не забывайте мыть руки! #ВместеПобедим», – говорится в публикации «Зенита».