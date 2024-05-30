Овечкин прокомментировал неудачу «Динамо» в чемпионской развязке РПЛ

Нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин поделился переживаниями о неудаче «Динамо» в 30-м туре РПЛ.

– Ты смотрел матч «Краснодар» – «Динамо»?

– Конечно, смотрел, очень переживал. Жалко, что не выиграли.

Было обидно за «Динамо» и за болельщиков, но это жизнь, это спорт. Будем надеяться на следующий год.

– Как думаешь, это был поступательный сезон для «Динамо» или собралась золотая команда, которую надо будет перестраивать?

– Все было в руках самих ребят. Все переживали, все нервничали, но опять чуть-чуть не хватило.

– Паршивлюк нервничал больше всех?

– Думаю, там все нервничали и болельщики тоже. Мы смотрели в баре, там было много людей с шарфами, и все расстроились после того, как не удалось выиграть чемпионство.