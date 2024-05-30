В «Оренбурге» раскрыли реальные зарплаты футболистов: «В три раза меньше, чем пишут в интернете»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, сколько клуб платит игрокам.

– В интернете говорят о том, что средняя зарплата игроков клуба – около 3 миллионов рублей в месяц – так ли это?

– Если бы мы платили такие деньги, то уже пошли бы по миру. Реальные цифры в два-три раза меньше.

Есть ведущие игроки – Лукас Вера, Габриэль Флорентин, Джимми Марин, Брайан Мансилья – у них высокие оклады (по оценкам ряда сервисов от 250 до 300 тысяч евро в год).

Но есть футболисты, которые практически не играют и они получают зарплату значительно ниже.