Реакция Генича на увольнение Гончаренко из «Урала»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался об отставке Виктора Гончаренко с поста главного тренера «Урала».

«Обидно за Гончаренко, но решение напрашивалось чуть раньше. Примерно зимой. Как казалось… При всей моей любви к ВМГ.

Но я был уверен, что он выправить ситуэйшн. Наверное, и Григорий Викторович [Иванов] был уверен. А теперь – Лe шанс финаль\ И добро пожаловать в лучшую лигу мира!» – написал Генич в своем телеграм-канале.