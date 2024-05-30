Реакция Генича на увольнение Гончаренко из «Урала»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался об отставке Виктора Гончаренко с поста главного тренера «Урала».
«Обидно за Гончаренко, но решение напрашивалось чуть раньше. Примерно зимой. Как казалось… При всей моей любви к ВМГ.
Но я был уверен, что он выправить ситуэйшн. Наверное, и Григорий Викторович [Иванов] был уверен. А теперь – Лe шанс финаль\ И добро пожаловать в лучшую лигу мира!» – написал Генич в своем телеграм-канале.
- Гончаренко возглавлял команду с августа 2022 года.
- «Урал» финишировал на 14-м месте в чемпионате с 30 очками в 30 турах.
- В первом стыке за право выступать в РПЛ екатеринбуржцы дома проиграли «Акрону» (0:2).
- Готовить «Урал» к ответному матчу будет Евгений Аверьянов.
Источник: телеграм-канал Константина Генича