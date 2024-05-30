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  • Президент «Урала» сказал, почему не дал Гончаренко последнего шанса

Президент «Урала» сказал, почему не дал Гончаренко последнего шанса

30 мая 2024, 14:13
11

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал решение уволить Виктора Гончаренко с поста главного тренера команды.

– Ну а что говорить? Расстались и расстались с Гончаренко. Что еще сказать... У него закончился контракт. Вот и все.

– Почему не дали ему последний шанс?

– Ну а зачем? Ну если бы выиграл он, ну и что?

– Как это что?

– Ну это просто не только мое мнение, а большинства. Все недовольны нашим футболом. Все говорят, что мы вообще не играем! Так что все логично. Логичное расставание. Нормально расстались с Гончаренко. Я по-прежнему считаю его сильным тренером. Но что-то у него не получилось... Так бывает.

– А что не получилось?

– Это надо у него спросить. Я-то что вам скажу?

– Не запоздала ли отставка?

– Кто знает... Может быть, и запоздала. Сейчас-то чего об этом говорить? Может, при другом тренере сложилось бы и по-другому... Зачем гадать?

– Шансов остаться в РПЛ мало?

– Шансы есть всегда. Мы весла не бросаем. Как будет, так и будет. «Акрон» – крепкая команда. Будем стараться, готовиться. Другого не дано.

– Если «Урал» все же покинет РПЛ, вы останетесь в клубе?

«Урал» – моя жизнь, я больше 20 лет в клубе. Но если решат, что и мне надо уходить... Что поделать. Обидно, одного очка не хватило, чтобы избежать стыков. Посмотрим... Если все же покинем, придется создавать новую команду, бороться за возвращение. Но пока об этом не думаем! Все мысли об ответной игре!

  • Клуб из Екатеринбурга объявил об отставке 46-летнего беларуса в четверг, 30 мая.
  • В среду, 29 мая «Урал» дома проиграл «Акрону» (0:2) в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ в сезоне-2024/25.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Урал Иванов Григорий Гончаренко Виктор
Комментарии (11)
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Spartak_forv@
1717067862
Гений менеджмента
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JTherry
1717068996
кто следующий на место ГТ Урала..? Колыванов, Мостовой, Писарев и далее по списку, гении-выпускники ВШТ им. Лексакова на низком старте...))) кто готов вытаскивать из болота пердива "my life" дяди Гриши..?
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aldo conte
1717069498
Деньги на "Урал" даёт губернатор, а ключевые решения принимает Г. Иванов. Кто бы его точно так же пинком под ж*пу вышвырнул из кресла президента клуба. Ладно Галицкий чудит, но он на свои деньги самодурствует. А этот "знаток футбола" дуркует на бюджетные.
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val69
1717072602
Когда вы говорите, дядя Гриша, создаётся впечатление, что вы бредите...
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Evgenijgerasimov607@gmail
1717075075
Дядя Гриша, Ваше время истекло, пора на свалку
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Павелий
1717076803
Пока в Урале принимаются решения на основе мнения го-на Иванова, Уралу ничего не светит.
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FCSpartakM
1717077889
Назначат очередного пассажира с дивана Матч ТВ. Шалимова можно опять вернуть.
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Pourquoi pas
1717087614
Психанул? Ну психанул! И чё??? Гончаренко хороший тренер, но мы вёсла не бросаем, можем и наподдать напоследок! )))
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