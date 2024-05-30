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«Зенит» и «Спартак» претендуют на Глушенкова

30 мая 2024, 15:40
26

«Зенит» и «Спартак» предпринимают попытки договориться о переходе нападающего «Локомотива» Максима Глушенкова. Его опция выкупа составляет 6 миллионв евро, сообщил журналист Иван Карпов. Сам футболист предпочел бы остаться в нынешнем клубе.

«В «Спартак» Максим не хочет, насчет «Зенита» – сомневается, что будет играть. Плюс его все устраивает в Москве, кроме зарплаты. В этом сезоне было 6 миллионов рублей в месяц, но вырастет еще, так как игрок выполнил условие по голевым действиям. Сейчас идут переговоры о продлении соглашения Глушенкова с «Локо». Стоит ожидать подписания нового контракта уже этим летом», – написал Карпов.

Также сообщается, что сторона Антона Миранчука пока не дала окончетльного ответа на предложение «Локомотива» о продлении контракта и поэтому клуб не спешит объявлять об его уходе.

  • 24-летний Глушенков провел в этом сезоне 38 матчей за «Локомотив», забил 9 голов и отдал 19 передач.
  • Контракт игрока с красно-зелеными рассчитан до конца года.

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Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа // Карпов»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Локомотив Миранчук Антон Глушенков Максим
Комментарии (26)
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val69
1717074984
Не устраивает шесть лямов в месяц.... Без комментариев...
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val69
1717075555
Если это правда, то как Спартак проглядел его.. Даже я, просто болела, видел его потенциал.. Вопрос к тренерам и руководству... Конечно, от карпа правда,это что-то.. .
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NewLife
1717076170
"Стоит ожидать подписания нового контракта уже этим летом" В этом смысл этого заказного материала, наверное проплаченного агентом. Карпову позор!
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FCSpartakM
1717078038
Читаем Карп и дальше не читаем. Спартак его сам не возьмет, потому уже проходили. А зенит уже купил себе бразильцев на эту позицию
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Цугундeр
1717079123
И те, и ети угробят .Сиди на рельсах и кури, в ожидании курьерского в Европу.
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Зарема лис
1717080781
Вернуть воспитаника было бы круто, говорили все зачем нужно было его отпускать, было видно что в нём что-то есть, сейчас топ для рпл
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R_a_i_n
1717083109
6 миллионов рублей в месяц его пляха не устраивает. А когда-то за талоны играли!
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Avitaminoz
1717084362
С такими статами в европу уезжают без всяких вопросов. А тут думает где же контракт пожирней будет.
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Челнинец
1717092110
Спартак сам упустил его, видно было что хороший игрок, а оставили мертвого Умярова
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1717107525
6млн в месяц ему мало... Работягам лучше бы нормально платили.
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