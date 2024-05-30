«Зенит» и «Спартак» претендуют на Глушенкова

«Зенит» и «Спартак» предпринимают попытки договориться о переходе нападающего «Локомотива» Максима Глушенкова. Его опция выкупа составляет 6 миллионв евро, сообщил журналист Иван Карпов. Сам футболист предпочел бы остаться в нынешнем клубе.

«В «Спартак» Максим не хочет, насчет «Зенита» – сомневается, что будет играть. Плюс его все устраивает в Москве, кроме зарплаты. В этом сезоне было 6 миллионов рублей в месяц, но вырастет еще, так как игрок выполнил условие по голевым действиям. Сейчас идут переговоры о продлении соглашения Глушенкова с «Локо». Стоит ожидать подписания нового контракта уже этим летом», – написал Карпов.

Также сообщается, что сторона Антона Миранчука пока не дала окончетльного ответа на предложение «Локомотива» о продлении контракта и поэтому клуб не спешит объявлять об его уходе.