Гендиректор кипрского «Ариса» объяснил, почему не возьмет Дзюбу в пару к Кокорину

Генеральный директор кипрского «Ариса» Павел Гогнидзе оценил вероятность перехода в клуб российского нападающего Артема Дзюбы.

– Заинтересован ли «Арис» в Дзюбе?

– Мы очень уважаем Артема, у него прекрасная карьера. Но на сегодня «Арис», если говорить с точки зрения позиции, на которой играет Дзюба, полностью укомплектован.

– Александр Кокорин, контракт с которым вы продлили еще на сезон, порадовался бы переходу Дзюбы.

– Это правда. Но есть реалии, в которых мы живем.

– Как вы думаете, где может теперь оказаться Дзюба? Клуб РПЛ? Европа? Ближний Восток? Китай?

– Дзюба очень ценный нападающий. Да, у Артема есть определенный запрос по зарплате. Для команд, которые играют на высокого форварда, там, где игроку такого амплуа не нужно много двигаться, это хороший вариант. Если обеспечить Дзюбу навесами, он будет полезен во многих европейских лигах, за исключением, может быть, топ-5.