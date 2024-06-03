«Бомбардир» ищет ночного новостного редактора на Евро-2024

Всем привет! Мы значительно выросли за последний год, стремительно развиваемся, а еще у нас большие планы на будущее. Прямо сейчас «Бомбардир» находится в поиске новостного редактора в ночные смены на время Евро-2024.

График работы: 1:30 – 7:30 мск, работа удаленная.

Требования к кандидатам:

Грамотный русский язык Отличное знание футбольной тематики Опыт работы на новостной ленте спортивного ресурса

Знание английского языка приветствуется (для работы с иностранными источниками).

Резюме с пометкой «Вакансия. Ночной новостник» присылайте по адресу: info@bombardir.ru