«Бомбардир» ищет ночного новостного редактора на Евро-2024

Всем привет! Мы значительно выросли за последний год, стремительно развиваемся, а еще у нас большие планы на будущее. Прямо сейчас «Бомбардир» находится в поиске новостного редактора в ночные смены на время Евро-2024.
График работы: 1:30 – 7:30 мск, работа удаленная.
Требования к кандидатам:
- Грамотный русский язык
- Отличное знание футбольной тематики
- Опыт работы на новостной ленте спортивного ресурса
Знание английского языка приветствуется (для работы с иностранными источниками).
Резюме с пометкой «Вакансия. Ночной новостник» присылайте по адресу: info@bombardir.ru
Источник: «Бомбардир»