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Бубнов высказался о переходе Сафонова в «ПСЖ»

30 мая 2024, 15:03
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Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов высказался об ожидаемом трансфере вратаря «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Для «Краснодара» нет никаких минусов в переходе Матвея Сафонова в «ПСЖ». Клуб получит солидные € 20 млн. В нынешних финансовых условиях этот трансфер как нельзя кстати. Для «быков» большая удача, что они смогли подписать новый длительный контракт с игроком, иначе сумма была бы гораздо меньше.

Переход главного вратаря не должен стать большой потерей для команды Мусаева. За спиной Матвея сидел Агкацев. Всем прекрасно известно, что академия «Краснодара» готовит отличных голкиперов. Станислав должен справиться с ролью первого номера. Что касается капитанской повязки, так там сейчас потенциальных капитанов очень много.

Единственный момент, в «Краснодаре» сейчас может начаться распродажа главных звeзд. На серебряных призeров уже выстроилась очередь из потенциальных покупателей. Значительное обновление состава может повредить командным взаимодействиям.

Для Сафонова переход в «ПСЖ» будет большим шагом вперeд. Какие у него могли быть перспективы в российском клубе? Парижский коллектив входит в число самых известных команд мира, регулярно борется за чемпионство во Франции, а также за победу в Лиге чемпионов.

Даже если Матвею не удастся выиграть конкуренцию у Джанлуиджи Доннаруммы, он всe равно получит бесценный опыт тренировок со звeздами первой величины. Но игровую практику ему обязательно дадут. Плотный календарь вынуждает делать ротацию. В «ПСЖ» часто выпускают резервных голкиперов на матчи внутренних кубков, так что у россиянина обязательно будут шансы подсидеть конкурента.

Да и кто сказал, что итальянский вратарь – незаменимая фигура в парижском клубе? Как минимум он может получить травму, и тогда у Сафонова будет ещe больше игрового времени. Также Джанлуиджи в последних встречах играет с ошибками, к нему есть определeнные вопросы.

Даже в случае неудачной поездки Сафонов вернeтся королeм в российский чемпионат, тем более, если сможет выиграть Лигу чемпионов, что вполне реально для «ПСЖ». За последние годы у нас не было голкиперов, которые бы подписывали контракт с топовым клубом. А дома на него всегда будет большой спрос. Он вообще ничем не рискует.

В бытовом плане у Сафонова во Франции также не должно возникнуть проблем. Клуб обеспечивает игроков отличными условиями как для тренировок, так и для обычной жизни.

На финансовые условия в «ПСЖ» никто не жалуется. Владельцы с Ближнего Востока готовы засыпать деньгами звeзд команды. Если Матвей будет проявлять себя с лучшей стороны, то и ему предложат фантастический контракт. Но для российского вратаря сейчас это не главное. Ему важнее попробовать силы в заграничном чемпионате. Если бы дело было в деньгах, то в России могли выписать солидную зарплату, если не «Краснодар», так другие команды РПЛ.

На первых порах небольшой проблемой может стать языковой барьер. Всe-таки во Франции далеко не все владеют английским. Придeтся учить, но одного года регулярных занятий достаточно, чтобы сносно изъясняться даже в обычной жизни», – написал Бубнов.

  • 25-летний Сафонов провел в минувшем сезоне 30 матчей за «Краснодар», пропустил 27 голов, провел 11 игр на ноль.
  • На его счету 13 встреч за сборную России.
  • Подтверждение трансфера Сафонова ожидается в июне.

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Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Краснодар ПСЖ Сафонов Матвей Бубнов Александр
Комментарии (2)
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raritet
1717078235
Не так часто большие Европейские клубы покупают в России вратарей. Тем приятнее. Будет за кого теперь поболеть во Франции.
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val69
1717082981
Всё по делу сказал... Матвею удачи!
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