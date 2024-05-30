Джеррард – о работе в Саудовской Аравии: «Деньги – на третьем месте»

Тренер «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард утверждает, что поехал работать в Саудовскую Аравию не из-за денег.

«Я уже давно финансово обеспечен. Так что я приехал сюда не из-за денег. Я принимал все решения, отталкиваясь от таких аспектов: семья, футбольный проект и, на третьем месте, деньги.

Повлияли ли они частично на мое решение? Да. Были ли они единственной причиной? Нет, миллион процентов», – сказал 44-летний англичанин.