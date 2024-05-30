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  • Джеррард – о работе в Саудовской Аравии: «Деньги – на третьем месте»

Джеррард – о работе в Саудовской Аравии: «Деньги – на третьем месте»

30 мая 2024, 13:01
3

Тренер «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард утверждает, что поехал работать в Саудовскую Аравию не из-за денег.

«Я уже давно финансово обеспечен. Так что я приехал сюда не из-за денег. Я принимал все решения, отталкиваясь от таких аспектов: семья, футбольный проект и, на третьем месте, деньги.

Повлияли ли они частично на мое решение? Да. Были ли они единственной причиной? Нет, миллион процентов», – сказал 44-летний англичанин.

  • Джеррард в «Аль-Иттифаке» с лета 2023 года.
  • Его команда финишировала на 6-м месте в саудовской Премьер-лиге-2023/24.

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Источник: The Telegraph
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Иттифак Джеррард Стивен
Комментарии (3)
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Damir07
1717065268
Да ты ещё скажи что хочешь выиграть лига чемпионов Азии и поехал туда все это фигня все кто туда поехали все за огромными прям прям большими деньгами поехали ничего кроме этого не интересует вас
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...уефан
1717069856
..."Деньги на третьем месте"(с). На первом - евро, на втором - доллар...
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Cleaner
1717080086
Джеррард: - На первом месте у меня ДЕНЬЖИЩИ! На втором месте БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ! Ну а ДЕНЬГИ – на третьем месте!...)
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