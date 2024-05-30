Стало известно, когда Гвардиола должен принять решение по будущему в «Манчестер Сити»

Руководство «Манчестер Сити» хочет, чтобы главный тренер Хосеп Гвардиола подписал новый контракт после истечения действующего соглашения в 2025 году, но предоставит ему свободу самостоятельно решать, как и когда он уйдет.

Специалист склоняется к тому, чтобы уйти после клубного чемпионата мира, который пройдет следующим летом. Ранее Гвардиола уже заявлял об усталости и недостатке мотивации, признавая, что он ближе к тому, чтобы уйти, чем остаться.

Также он вряд ли согласится на иную должность в руководстве манчестерского клуба. У Гвардиолы есть амбиции возглавить национальную сборную на крупном турнире.

По данным ESPN, в клубе надеются, что специалист примет окончательное решение к Рождеству 25 декабря. В «Манчестер Сити» хотят иметь как можно больше времени, чтобы разработать план по поиску нового тренера и оценить потенциальные замены.