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Бубнов жестко высказался о Дзюбе

30 мая 2024, 13:51
6

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР сказал, что нападающему Артему Дзюбе нужно завершить карьеру после ухода из «Локомотива» и переходить на различные шоу.

«Подписание Дзюбы – это была ошибка руководства «Локомотива». Изначально его приход в московский клуб выглядел сомнительным. На его скандальное поведение можно было закрывать глаза, когда он забивал. Но в последнее время от Артeма не было никакой пользы. Он мог только языком чесать.

Нападающий ещe в «Зените» сдал прилично, и уже тогда можно было завершать карьеру. Однако Артeм подался в Турцию, и мы все видели, чем это закончилось. В «Локомотиве» нападающий продолжил сбавлять. Он уже не мог отрабатывать всю игру в высоком темпе, да и выходя на замену, не блистал – ходил по штрафной площади пешком и ждал передачи.

Даже на момент подписания контракта Дзюба не нужен был «Локомотиву». Там и без него хватало хороших игроков в линии нападения. После перехода в стан железнодорожников Тимура Сулейманова необходимость в Артeме отпала окончательно.

Многие говорили, что Артeм нужен железнодорожникам, чтобы преодолеть кризис, в котором оказалась команда в прошлом сезоне. Но москвичи могли преодолеть все проблемы и без него. Потенциала у игроков было с запасом.

Роль Дзюбы в раздевалке также была переоценена. Что, без него Галактионов не смог бы справиться с командой? Однозначно смог бы. Или он мог многое дать молодым игрокам? Кроме болтания, навряд ли он чему-то способен научить. А в личной жизни не дай бог брать с него пример.

Перспективы Дзюбы туманны. В РПЛ он не нужен никому, даже командам из нижней половины турнирной таблицы. В зарубежных чемпионатах Артeму также делать нечего, для иностранных клубов он просто никто. Нападающий даже другу Леониду Слуцкому не пригодится. «Шанхай Шэньхуа» играет в совершенно иной футбол.

По большому счeту Дзюбе пора заканчивать карьеру игрока и переходить на различные шоу. Чесать языком у него сейчас получается гораздо лучше, чем играть в футбол. В больших клубах он уже не заиграет, а маленькие не соответствуют его непомерным амбициям», – написал Бубнов.

  • В этом сезоне 35-летний форвард провел 26 матчей, забил 4 гола, отдал 4 передачи.
  • Дзюба покинул «Локомотив» по завершении чемпионата России.

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Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем Бубнов Александр
Комментарии (6)
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Алим Терек
1717067539
По большому счёту, Дзюбе пора заканчивать карьеру игрока и переходить на различные шоу. Чесать языком у него сейчас получается гораздо лучше, чем играть в футбол. В больших клубах он уже не заиграет, а маленькие не соответствуют его непомерным амбициям», – =написал Дзюба=. Не мог он написать о себе такое)))
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Ивантеевец
1717067978
К Бубнову как угодно можно относиться, но про Дзюбу он, как по мне, прав на все 100%. Артем и в лучшие-то годы не отличался футбольными талантами, кроме запредельной работоспособности и целеустремленности. С возрастом даже эти качества уже не спасают. Про токсичность данного персонажа и говорить не хочется, всем и так уже давно все ясно. Пора на пенсию, отыгрался Артемон.
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DOCTOR PENALTY
1717069828
Как говорится, ничего личного - только футбол. Клоунам здесь не место! **
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val69
1717071883
Всё по делу написАл... Ни убавить, ни прибавить...
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raritet
1717078672
Все верно, как только его на скамеечку посадили в Зените, мяч гораздо интенсивнее забегал по полю.Время Артема истекло. Давно.
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