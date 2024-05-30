Бубнов жестко высказался о Дзюбе

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР сказал, что нападающему Артему Дзюбе нужно завершить карьеру после ухода из «Локомотива» и переходить на различные шоу.

«Подписание Дзюбы – это была ошибка руководства «Локомотива». Изначально его приход в московский клуб выглядел сомнительным. На его скандальное поведение можно было закрывать глаза, когда он забивал. Но в последнее время от Артeма не было никакой пользы. Он мог только языком чесать.

Нападающий ещe в «Зените» сдал прилично, и уже тогда можно было завершать карьеру. Однако Артeм подался в Турцию, и мы все видели, чем это закончилось. В «Локомотиве» нападающий продолжил сбавлять. Он уже не мог отрабатывать всю игру в высоком темпе, да и выходя на замену, не блистал – ходил по штрафной площади пешком и ждал передачи.

Даже на момент подписания контракта Дзюба не нужен был «Локомотиву». Там и без него хватало хороших игроков в линии нападения. После перехода в стан железнодорожников Тимура Сулейманова необходимость в Артeме отпала окончательно.

Многие говорили, что Артeм нужен железнодорожникам, чтобы преодолеть кризис, в котором оказалась команда в прошлом сезоне. Но москвичи могли преодолеть все проблемы и без него. Потенциала у игроков было с запасом.

Роль Дзюбы в раздевалке также была переоценена. Что, без него Галактионов не смог бы справиться с командой? Однозначно смог бы. Или он мог многое дать молодым игрокам? Кроме болтания, навряд ли он чему-то способен научить. А в личной жизни не дай бог брать с него пример.

Перспективы Дзюбы туманны. В РПЛ он не нужен никому, даже командам из нижней половины турнирной таблицы. В зарубежных чемпионатах Артeму также делать нечего, для иностранных клубов он просто никто. Нападающий даже другу Леониду Слуцкому не пригодится. «Шанхай Шэньхуа» играет в совершенно иной футбол.

По большому счeту Дзюбе пора заканчивать карьеру игрока и переходить на различные шоу. Чесать языком у него сейчас получается гораздо лучше, чем играть в футбол. В больших клубах он уже не заиграет, а маленькие не соответствуют его непомерным амбициям», – написал Бубнов.