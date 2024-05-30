Иванов резко ответил на вопрос об уходе Гончаренко из «Урала»

Президента «Урала» Григория Иванонова спросили, почему он уволил Виктора Гончаренко с поста главного тренера.

«Неужели никому не понятно, с чем связана отставка Гончаренко?! Причины понятны – в результатах.

Давать работать Виктору Михайловичу и дальше, до конца сезона и стыковых матчей, не было никакого резона!

И так для всех понятная ситуация, «Урал» борется за сохранение прописки в РПЛ, и будет делать это и во втором матче, но уже без Гончаренко», – сказал Иванов.