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  • Иванов резко ответил на вопрос об уходе Гончаренко из «Урала»

Иванов резко ответил на вопрос об уходе Гончаренко из «Урала»

30 мая 2024, 11:32
11

Президента «Урала» Григория Иванонова спросили, почему он уволил Виктора Гончаренко с поста главного тренера.

«Неужели никому не понятно, с чем связана отставка Гончаренко?! Причины понятны – в результатах.

Давать работать Виктору Михайловичу и дальше, до конца сезона и стыковых матчей, не было никакого резона!

И так для всех понятная ситуация, «Урал» борется за сохранение прописки в РПЛ, и будет делать это и во втором матче, но уже без Гончаренко», – сказал Иванов.

  • Гончаренко возглавлял команду с августа 2022 года.
  • «Урал» финишировал на 14-м месте в чемпионате с 30 очками в 30 турах.
  • В первом стыке за право выступать в РПЛ екатеринбуржцы дома проиграли «Акрону» (0:2).
  • Готовить «Урал» к ответному матчу будет Евгений Аверьянов.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Урал Гончаренко Виктор Иванов Григорий
Комментарии (11)
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rash1959
1717058434
Алкаш в рыжей тюбетейке выгнал бульбаша
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Дубина
1717059595
Газпром виноват в увольнение!!
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FCSpartakM
1717059598
Ну сделали еще лучше, поставить ИО на главный матч сезона. Еще одни гении.
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...уефан
1717060890
...жестокие законы Уральских гор, хорошо хоть не прирезал...
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1717061161
Когда уже его самого попрут?сколько можно штаны протирать
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Spartak_forv@
1717066833
Пока в Урале рулит Иванов,дел не будет
Ответить
АлексМак
1717067741
Глупейшее решение на эмоциях. Иванову нужно психику давно лечить. Эта нервозность передаётся команде и вот результат. Теперь Урал точно вылетит,- во втором матче ничего не исправят. и поделрм. Благодарите Иванова.
Ответить
Таврида
1717076466
Урал держится на одном игроке - Бикфалви, Иванов - тупо бандит из 90-х.
Ответить
Таврида
1717076602
Да, кстати "Президента «Урала» Григория Иванонова" Исправьте.
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rash1959
1717077022
Ну, что ганчар-мастер, не выходит у тебя каменный цветок?
Ответить
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