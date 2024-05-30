Иванов резко ответил на вопрос об уходе Гончаренко из «Урала»

Президента «Урала» Григория Иванонова спросили, почему он уволил Виктора Гончаренко с поста главного тренера.
«Неужели никому не понятно, с чем связана отставка Гончаренко?! Причины понятны – в результатах.
Давать работать Виктору Михайловичу и дальше, до конца сезона и стыковых матчей, не было никакого резона!
И так для всех понятная ситуация, «Урал» борется за сохранение прописки в РПЛ, и будет делать это и во втором матче, но уже без Гончаренко», – сказал Иванов.
- Гончаренко возглавлял команду с августа 2022 года.
- «Урал» финишировал на 14-м месте в чемпионате с 30 очками в 30 турах.
- В первом стыке за право выступать в РПЛ екатеринбуржцы дома проиграли «Акрону» (0:2).
- Готовить «Урал» к ответному матчу будет Евгений Аверьянов.
Источник: Sport24