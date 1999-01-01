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    Тарасов: «Локомотив» для меня точно не красная тряпка»

    Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал о своем отношении к бывшему клубу «Локомотиву».

    «Да я об этом не думал. Даже не хочу об этом думать. «Локомотив» для меня точно – не красная тряпка. У меня там много друзей, товарищей. Не касаемо некоторых людей, с которыми у меня были разногласия. Но не по моей вине.

    В матче с «Локо», если я буду играть, мне хочется принести пользу той команде, в которой я буду. Не буду ни о чем думать, ничего никому доказывать. Буду доказывать лишь себе», – сказал Тарасов.

    • Хавбек выступал за «Локомотив» с 2010 по 2019 год.
    • Прошлым летом столичный клуб отказался продлевать контракт с игроком.
    • Кроме того, между сторонами возник конфликт из-за разногласий в вопросе оплаты лечения Тарасова в Риме.

    Тарасов: «Все, что я говорю в интернете, воспринимается с негативом. Слуцкий же обращает в шутку»

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    Источник: «Матч ТВ»

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