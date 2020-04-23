Тарасов: «Локомотив» для меня точно не красная тряпка»

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал о своем отношении к бывшему клубу «Локомотиву».

«Да я об этом не думал. Даже не хочу об этом думать. «Локомотив» для меня точно – не красная тряпка. У меня там много друзей, товарищей. Не касаемо некоторых людей, с которыми у меня были разногласия. Но не по моей вине.

В матче с «Локо», если я буду играть, мне хочется принести пользу той команде, в которой я буду. Не буду ни о чем думать, ничего никому доказывать. Буду доказывать лишь себе», – сказал Тарасов.

Хавбек выступал за «Локомотив» с 2010 по 2019 год.

Прошлым летом столичный клуб отказался продлевать контракт с игроком.

Кроме того, между сторонами возник конфликт из-за разногласий в вопросе оплаты лечения Тарасова в Риме.

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