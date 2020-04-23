Тарасов: «Когда Каррера был в «Спартаке», он проявлял заинтересованность во мне»

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал, что мог оказаться в «Спартаке», когда команду возглавлял Массимо Каррера.

«Если задать вопрос, жалею ли я о чем-то в своей жизни, то есть моменты, которые я бы исправил. Но они не касаются футбола. По «Спартаку» были два раза разговоры. Один раз даже серьезные разговоры, когда мы условия обсуждали. Но не срослось. Не по моей вине. После этого я уже в «Локомотив» попал.

И когда в «Локо» был, тоже были разговоры. Это наверное не секрет, когда был Массимо Каррера в «Спартаке», он проявлял заинтересованность во мне. Но эта заинтересованность закончилось разговорами. Вот и все», – заявил Тарасов.