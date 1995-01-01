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    Тарасов: «Когда Каррера был в «Спартаке», он проявлял заинтересованность во мне»

    Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал, что мог оказаться в «Спартаке», когда команду возглавлял Массимо Каррера.

    «Если задать вопрос, жалею ли я о чем-то в своей жизни, то есть моменты, которые я бы исправил. Но они не касаются футбола. По «Спартаку» были два раза разговоры. Один раз даже серьезные разговоры, когда мы условия обсуждали. Но не срослось. Не по моей вине. После этого я уже в «Локомотив» попал.

    И когда в «Локо» был, тоже были разговоры. Это наверное не секрет, когда был Массимо Каррера в «Спартаке», он проявлял заинтересованность во мне. Но эта заинтересованность закончилось разговорами. Вот и все», – заявил Тарасов.

    • 33-летний Тарасов – воспитанник «Спартака».
    • За «Рубин» хавбек выступает с февраля 2020 года, до этого девять лет он играл в «Локомотиве».
    • Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.

    Источник: «Матч ТВ»

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