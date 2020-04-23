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  • Тарасов: «Когда Каррера был в «Спартаке», он проявлял заинтересованность во мне»

Тарасов: «Когда Каррера был в «Спартаке», он проявлял заинтересованность во мне»

23 апреля 2020, 09:25
13

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал, что мог оказаться в «Спартаке», когда команду возглавлял Массимо Каррера.

«Если задать вопрос, жалею ли я о чем-то в своей жизни, то есть моменты, которые я бы исправил. Но они не касаются футбола. По «Спартаку» были два раза разговоры. Один раз даже серьезные разговоры, когда мы условия обсуждали. Но не срослось. Не по моей вине. После этого я уже в «Локомотив» попал.

И когда в «Локо» был, тоже были разговоры. Это наверное не секрет, когда был Массимо Каррера в «Спартаке», он проявлял заинтересованность во мне. Но эта заинтересованность закончилось разговорами. Вот и все», – заявил Тарасов.

  • 33-летний Тарасов – воспитанник «Спартака».
  • За «Рубин» хавбек выступает с февраля 2020 года, до этого девять лет он играл в «Локомотиве».
  • Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Рубин Спартак Тарасов Дмитрий Каррера Массимо
Комментарии (13)
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Юрэс
1587625799
Да НАХ.........ТЫ кому-то НУЖЕН !!!!!!!!! ДЕ .......ЛЛ
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New Life
1587629635
Ты перепутал, это он Бузовой интересовался))
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житель СПб
1587630138
Тарасов: "И Ленин тоже проявлял заинтересованность во мне! Но и эта заинтересованность закончилась разговорами. Вот и все."
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vka1970
1587631635
Обещать не значит жениться.
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vladimir-7
1587632746
Тарасов, перестань фантазировать, считай за счастье, что Л.Слуцкий тебя подобрал с футбольной обочины.
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партизан84
1587633383
Массимо так и сказал: Я заинтересован, чтобы этого человека и рядом не было с моей командой!
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ufos73
1587635216
Интерес был наверно таким, сидит Каррера ржет тыкая пальцем в бузову и спрашивает, это че за пи**ец?!
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Viper for CSKA
1587636411
Естественно. Хотел поставить рядом с раздевалкой и при выходе на поле показывать, каким футболист быть не должен. С другой стороны, там и Глушаков для этого сгодился бы.
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DOCTOR PENALTY
1587640612
Одна девушка рассказывала: интересуются, пробуют, но замуж не берут.
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Chernyi Lis
1587829121
в списке заявок карреры были десятки испанцев бразилов португалов ..ну как не все решает тренер к счастью..взялся за рос.игроков..главное же что то сделать.. наконец то
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