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ВЭБ.РФ стал основным владельцем ЦСКА

22 апреля 2020, 16:20
14

Госкорпорация ВЭБ.РФ приобрела 77,63% акций ПФК ЦСКА.

Сделка закрыла долги клуба перед ВЭБ.РФ. Госкорпорация стала основным владельцем ЦСКА.

Сейчас сформирован новый совет директоров клуба, в который вошли четыре представителя ВЭБ.РФ: помощник президента России Максим Орешкин, старший вице-президент правового блока ВЭБ.РФ Игорь Краснов, вице-президент аппарата председателя ВЭБ.РФ Александр Чеботарев и генеральный директор ООО «Новые городские проекты» Александр Плутник. В совет директоров от ЦСКА выбраны президент клуба Евгений Гинер и гендиректор Роман Бабаев. Кроме того, в состав совета вошел гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев.

«Выбранный формат позволит ПФК ЦСКА реструктурировать финансовые обязательства и сосредоточиться на спортивных результатах. Мы продолжим строительство команды, которая сможет решать самые большие задачи. И я уверен, что имея таких преданных болельщиков и такого мощного и надежного партнера, клуб в скором будущем вернeт себе лидирующие позиции в российском футболе», — сказал Гинер.

Все, что нужно знать о покупке ЦСКА госбанком ВЭБ

Источник: Официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Бабаев Роман Гинер Евгений
Комментарии (14)
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New Life
1587562600
На шею народу повесили еще один груз, а Гинер без долгов и в шоколаде.
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BRO_football
1587564096
Как интересно. Оказывается, госслужащему Максиму Орешкину можно участвовать в управлении коммерческой организацией, которой и является ЦСКА. Хотя по закону делать это запрещается, если только не на безвозмездной основе. Но я ни за что не поверю, что Орешкин в ЦСКА не будет получать зарплату.
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За Московский ЦСКА
1587567911
Ну что? Вперед, к новым Победам!!!!!!!!!!!!!!!!!
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DOCTOR PENALTY
1587569633
"Поздравляю", кони! Теперь вы получите четырёхуровневую систему управления бизнесом, как во всех этих поганых банках, типа как у нас в Спартаке или Динамо, и будет вас трясти, и поедут к вам кононовы и тедески… Жаль, хороший был клуб...
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Viper for CSKA
1587569719
Нехорошее предчувствие. Гос деньги - всегда зло, потеря эффективности. Да и сопереживать ЦСКА как клубу, а не команде с историей и символу станет намного сложнее. Как бы в российском футболе очередное Динамо не образовалось. Их болельщикам до сих пор постоянно сочувствую из-за откровенных махинаций, которыми там ВТБ и компания занимаются.
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gor77
1587572517
Странная ситуация. Сначала - ВЭБ Арена, теперь основная часть акций у этой же ВЭБ. С другой стороны есть очень серьёзный пример, но баскетбольный! Руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов стоял у истоков создания баскетбольной Единой лиги ВТБ в 2008 году, а с 2011 года являлся ее президентом. Всегда говорил о своих привязанностях к клубу ЦСКА. Так называемый большой клуб ЦСКА - хоккей, баскетбол, футбол. Собственно результаты баскетбольного ЦСКА очень серьёзные на европейском уровне. "...Подчеркну, никаких кардинальных перемен в футбольном менеджменте или смены курса в связи с этой сделкой у ПФК ЦСКА не произойдет. Евгений Леннорович сохраняет за собой управление клубом, продолжит свой курс по формированию команды и будет, как и прежде, ставить перед собой самые высокие цели, но уже с очень сильным и надежным партнером. Рассчитываю, что благодаря поддержке многомиллионной армии болельщиков клуба все удастся"", — сказал председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Пока это слова. Жизнь покажет - кто, где и сколько ждать.
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prtcs
1587574532
Поживем, увидим. Удачи!!!
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Vratarь
1587581220
Закон жизни: если просишь деньги у дяди, то, скорее всего, потом станешь дядиным.
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3a zenit
1587584754
по долгам надо платить,отрезанные пальцы не в счёт.
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vladimir-7
1587636458
Сейчас необходимо ПФК ЦСКА и ВЭБ общими усилиями найти клубу инвесторов, вот их главная задача на данном этапе.
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