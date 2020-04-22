ВЭБ.РФ стал основным владельцем ЦСКА

Госкорпорация ВЭБ.РФ приобрела 77,63% акций ПФК ЦСКА.

Сделка закрыла долги клуба перед ВЭБ.РФ. Госкорпорация стала основным владельцем ЦСКА.

Сейчас сформирован новый совет директоров клуба, в который вошли четыре представителя ВЭБ.РФ: помощник президента России Максим Орешкин, старший вице-президент правового блока ВЭБ.РФ Игорь Краснов, вице-президент аппарата председателя ВЭБ.РФ Александр Чеботарев и генеральный директор ООО «Новые городские проекты» Александр Плутник. В совет директоров от ЦСКА выбраны президент клуба Евгений Гинер и гендиректор Роман Бабаев. Кроме того, в состав совета вошел гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев.

«Выбранный формат позволит ПФК ЦСКА реструктурировать финансовые обязательства и сосредоточиться на спортивных результатах. Мы продолжим строительство команды, которая сможет решать самые большие задачи. И я уверен, что имея таких преданных болельщиков и такого мощного и надежного партнера, клуб в скором будущем вернeт себе лидирующие позиции в российском футболе», — сказал Гинер.

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