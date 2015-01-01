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    ВЭБ.РФ стал основным владельцем ЦСКА

    Госкорпорация ВЭБ.РФ приобрела 77,63% акций ПФК ЦСКА.

    Сделка закрыла долги клуба перед ВЭБ.РФ. Госкорпорация стала основным владельцем ЦСКА.

    Сейчас сформирован новый совет директоров клуба, в который вошли четыре представителя ВЭБ.РФ: помощник президента России Максим Орешкин, старший вице-президент правового блока ВЭБ.РФ Игорь Краснов, вице-президент аппарата председателя ВЭБ.РФ Александр Чеботарев и генеральный директор ООО «Новые городские проекты» Александр Плутник. В совет директоров от ЦСКА выбраны президент клуба Евгений Гинер и гендиректор Роман Бабаев. Кроме того, в состав совета вошел гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев.

    «Выбранный формат позволит ПФК ЦСКА реструктурировать финансовые обязательства и сосредоточиться на спортивных результатах. Мы продолжим строительство команды, которая сможет решать самые большие задачи. И я уверен, что имея таких преданных болельщиков и такого мощного и надежного партнера, клуб в скором будущем вернeт себе лидирующие позиции в российском футболе», — сказал Гинер.

    Все, что нужно знать о покупке ЦСКА госбанком ВЭБ

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    Сегодня, 16:20
    Комментарии6
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      Рейтинг: +8

      cavo27 39 минут назад

      Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " cavo ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com

      0
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      Рейтинг: +2249

      alarm 43 минуты назад

      позор спартаку!

      0
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      Рейтинг: +7620

      BRO_football 1 час назад

      Как интересно. Оказывается, госслужащему Максиму Орешкину можно участвовать в управлении коммерческой организацией, которой и является ЦСКА. Хотя по закону делать это запрещается, если только не на безвозмездной основе. Но я ни за что не поверю, что Орешкин в ЦСКА не будет получать зарплату.

      4
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      Рейтинг: +547

      New Life 1 час назад

      На шею народу повесили еще один груз, а Гинер без долгов и в шоколаде.

      4
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      Рейтинг: +10226

      KLIM777 > New Life 1 час назад

      запомни мамонт, кто бы не был у руля клуба, госкомпания или частник, ваша жизнь не изменится. Зарубите себе на носу.

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      Рейтинг: +547

      New Life > KLIM777 1 час назад

      Я не руль имел в виду, а финансы - высморкай свой вирусный нос подальше от меня.

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