Все, что нужно знать о покупке ЦСКА госбанком ВЭБ

Гинер останется президентом.

Государственный инвестиционный банк ВЭБ приобретет 75% акций футбольного клуба ЦСКА. Но похоже, что история со сменой владельца только начинается: в будущем клуб еще раз хотят перепродать.

Кто владеет клубом сейчас?

48,3% акций принадлежат компании британской компании Bluecastle Enterprises Ltd, основными владельцами которой в реестре являются Евгений Гинер и Вадим Гинер. 23,6% из них принадлежат компании не напрямую, а через дочернюю организацию «АВО Капитал».

По остальным 50 с лишним процентам акций учредитель официально не заявлен, но традиционно считается, что Евгений Гинер владеет клубом с 2001 года.

Почему Гинер продает клуб?

Все из-за долга, который возник у клуба перед банком после строительства стадиона. Почти вся инфраструктура была построена на деньги ВЭБа – чтобы не отдавать эти деньги, банку просто отдали акции на соответствующую сумму.

Так это комментирует председатель ВЭБа Игорь Шувалов: «Было принято очень важное решение, особенно для любителей футбола и болельщиков клуба ЦСКА, — конвертация долга, который был получен клубом для возведения комплекса недвижимости, включая стадион и деловой центр. Мы конвертируем существующий долг клуба в акции, при этом ВЭБ получит свыше 75% акций клуба».

ЦСКА теперь тоже государственный клуб?

Да. Организационно-правовая форма ВЭБа – государственная компания. То есть, это специально созданная организация для осуществления социальных, управленческих или иных общественно полезных функций.

Но есть вероятность, что это ненадолго: сама организация рассматривает владение ЦСКА как вынужденную меру по нормализации финансовой ситуации, а в будущем планируется продать клуб другим инвесторам.

«Данная мера позволит сегодня не сдерживать ту деятельность клуба, которая является для них обычной – по привлечению новых игроков, по тому, чтобы клуб развивался», – поясняет ВЭБ.

Что будет с Гинером?

Пока что Гинер остается президентом. «По договоренности ВЭБа с нынешним владельцем и президентом ПФК ЦСКА Евгением Гинером, он сохранит свой пост и по-прежнему будет руководить футбольным клубом. Со своей стороны, ВЭБ займется развитием комплекса недвижимости клуба, включающий «ВЭБ Арену» и располагающийся в ней офисный центр», – поясняет телеграм-канал журналиста-инсайдера Ивана Карпова.

Но в дальнейшем после продажи акций новым инвесторам не исключено, что президент клуба тоже поменяется.

Это как-то связано со штрафом?

Гинера отстранили от футбола на три месяца – но этот факт почти никак не повлиял бы на его работу в ЦСКА из-за зимнего перерыва. Поэтому продажа акций – это действительно способ решить финансовые проблемы.

Зато дисквалификация за оскорбление Егорова повлияет на работу Гинера в РФС – он пропустит Исполком РФС 24 декабря и заседание финансового комитета, главой которого он является.