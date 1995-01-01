Все, что нужно знать о покупке ЦСКА госбанком ВЭБ

Государственный инвестиционный банк ВЭБ приобретет 75% акций футбольного клуба ЦСКА. Но похоже, что история со сменой владельца только начинается: в будущем клуб еще раз хотят перепродать.
Кто владеет клубом сейчас?
48,3% акций принадлежат компании британской компании Bluecastle Enterprises Ltd, основными владельцами которой в реестре являются Евгений Гинер и Вадим Гинер. 23,6% из них принадлежат компании не напрямую, а через дочернюю организацию «АВО Капитал».
По остальным 50 с лишним процентам акций учредитель официально не заявлен, но традиционно считается, что Евгений Гинер владеет клубом с 2001 года.
Почему Гинер продает клуб?
Все из-за долга, который возник у клуба перед банком после строительства стадиона. Почти вся инфраструктура была построена на деньги ВЭБа – чтобы не отдавать эти деньги, банку просто отдали акции на соответствующую сумму.
Так это комментирует председатель ВЭБа Игорь Шувалов: «Было принято очень важное решение, особенно для любителей футбола и болельщиков клуба ЦСКА, — конвертация долга, который был получен клубом для возведения комплекса недвижимости, включая стадион и деловой центр. Мы конвертируем существующий долг клуба в акции, при этом ВЭБ получит свыше 75% акций клуба».
ЦСКА теперь тоже государственный клуб?
Да. Организационно-правовая форма ВЭБа – государственная компания. То есть, это специально созданная организация для осуществления социальных, управленческих или иных общественно полезных функций.
Но есть вероятность, что это ненадолго: сама организация рассматривает владение ЦСКА как вынужденную меру по нормализации финансовой ситуации, а в будущем планируется продать клуб другим инвесторам.
«Данная мера позволит сегодня не сдерживать ту деятельность клуба, которая является для них обычной – по привлечению новых игроков, по тому, чтобы клуб развивался», – поясняет ВЭБ.
Что будет с Гинером?
Пока что Гинер остается президентом. «По договоренности ВЭБа с нынешним владельцем и президентом ПФК ЦСКА Евгением Гинером, он сохранит свой пост и по-прежнему будет руководить футбольным клубом. Со своей стороны, ВЭБ займется развитием комплекса недвижимости клуба, включающий «ВЭБ Арену» и располагающийся в ней офисный центр», – поясняет телеграм-канал журналиста-инсайдера Ивана Карпова.
Но в дальнейшем после продажи акций новым инвесторам не исключено, что президент клуба тоже поменяется.
Это как-то связано со штрафом?
Гинера отстранили от футбола на три месяца – но этот факт почти никак не повлиял бы на его работу в ЦСКА из-за зимнего перерыва. Поэтому продажа акций – это действительно способ решить финансовые проблемы.
Зато дисквалификация за оскорбление Егорова повлияет на работу Гинера в РФС – он пропустит Исполком РФС 24 декабря и заседание финансового комитета, главой которого он является.