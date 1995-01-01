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    Все, что нужно знать о покупке ЦСКА госбанком ВЭБ


    4
    Голосов: 2
    Сегодня, 18:03
    Гинер останется президентом.

    Государственный инвестиционный банк ВЭБ приобретет 75% акций футбольного клуба ЦСКА. Но похоже, что история со сменой владельца только начинается: в будущем клуб еще раз хотят перепродать.

    Кто владеет клубом сейчас?

    48,3% акций принадлежат компании британской компании Bluecastle Enterprises Ltd, основными владельцами которой в реестре являются Евгений Гинер и Вадим Гинер. 23,6% из них принадлежат компании не напрямую, а через дочернюю организацию «АВО Капитал».

    По остальным 50 с лишним процентам акций учредитель официально не заявлен, но традиционно считается, что Евгений Гинер владеет клубом с 2001 года.

    Почему Гинер продает клуб?

    Все из-за долга, который возник у клуба перед банком после строительства стадиона. Почти вся инфраструктура была построена на деньги ВЭБа – чтобы не отдавать эти деньги, банку просто отдали акции на соответствующую сумму.

    Так это комментирует председатель ВЭБа Игорь Шувалов: «Было принято очень важное решение, особенно для любителей футбола и болельщиков клуба ЦСКА, — конвертация долга, который был получен клубом для возведения комплекса недвижимости, включая стадион и деловой центр. Мы конвертируем существующий долг клуба в акции, при этом ВЭБ получит свыше 75% акций клуба».

    ЦСКА теперь тоже государственный клуб?

    Да. Организационно-правовая форма ВЭБа – государственная компания. То есть, это специально созданная организация для осуществления социальных, управленческих или иных общественно полезных функций.

    Но есть вероятность, что это ненадолго: сама организация рассматривает владение ЦСКА как вынужденную меру по нормализации финансовой ситуации, а в будущем планируется продать клуб другим инвесторам.

    «Данная мера позволит сегодня не сдерживать ту деятельность клуба, которая является для них обычной – по привлечению новых игроков, по тому, чтобы клуб развивался», – поясняет ВЭБ.

    Что будет с Гинером?

    Пока что Гинер остается президентом. «По договоренности ВЭБа с нынешним владельцем и президентом ПФК ЦСКА Евгением Гинером, он сохранит свой пост и по-прежнему будет руководить футбольным клубом. Со своей стороны, ВЭБ займется развитием комплекса недвижимости клуба, включающий «ВЭБ Арену» и располагающийся в ней офисный центр», – поясняет телеграм-канал журналиста-инсайдера Ивана Карпова.

    Но в дальнейшем после продажи акций новым инвесторам не исключено, что президент клуба тоже поменяется.

    Это как-то связано со штрафом?

    Гинера отстранили от футбола на три месяца – но этот факт почти никак не повлиял бы на его работу в ЦСКА из-за зимнего перерыва. Поэтому продажа акций – это действительно способ решить финансовые проблемы.

    Зато дисквалификация за оскорбление Егорова повлияет на работу Гинера в РФС – он пропустит Исполком РФС 24 декабря и заседание финансового комитета, главой которого он является.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РПЛ
    Рейтинг: 4 Голосов: 2
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9692

      silver29 36 минут назад

      Вопрос что будет с названием клуба, слово "армии" однозначно отваливается и теряет смысл, предлагаю Центральный Спортивный Клуб Аргентариев. P.S. справочно Аргентарий в древнем Риме -Банкир.

      7
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      Рейтинг: +464

      Vepras > silver29 31 минуту назад

      ))) зачетно !

      0
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      Рейтинг: +1775

      river31 > silver29 28 минут назад

      Хорошо сказано! Опасаюсь, что правильно.

      0
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      Рейтинг: +5673

      Антибиотик > silver29 2 минуты назад

      Клубы ЦСКА и Динамо давно потеряли смысл в своих названиях. Не играют там игроки из армии и милиции. Но это неотъемлемая часть истории команд и названия должны сохраняться.

      0
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      Рейтинг: +516

      xrrrx 1 час назад

      второй динамо?

      0
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      Рейтинг: +8182

      ufos73 1 час назад

      Год как говорю, что скоро Нигер продаст клуб... Бабки для него важнее. Следующее "предсказание", если ВЭБу действительно не нужен этот клуб, то денег в нем будет даже меньше чем сейчас, так что опустится в середину таблицы, к сегодняшнему Спартаку

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