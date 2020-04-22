Журналист Короткин: «Кокорин не очень хочет быть в одной команде со Смоловым. Это возможная причина, почему Александра не будет в «Локомотиве»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин и комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян обменялись информацией, что форварда Александра Кокорина в ближайшее трансферное окно в «Локомотиве» не будет. Короткин озвучил возможную причину.
«По моим данным, то, что Кокорина не будет в «Локомотиве», связано может быть с тем, что он не очень хочет быть в одной команде с Федором Смоловым. Не знаю, по каким именно причинам. Насколько знаю, это могло стать одним из факторов», – сказал Короткин.
Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов: например, за полгода сообщил об уходе из «Зенита» Нету. Также Короткин за несколько недель рассказал о визите в Москву Дженнаро Гаттузо.