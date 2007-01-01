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    Журналист Короткин: «Кокорин не очень хочет быть в одной команде со Смоловым. Это возможная причина, почему Александра не будет в «Локомотиве»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин и комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян обменялись информацией, что форварда Александра Кокорина в ближайшее трансферное окно в «Локомотиве» не будет. Короткин озвучил возможную причину.

    «По моим данным, то, что Кокорина не будет в «Локомотиве», связано может быть с тем, что он не очень хочет быть в одной команде с Федором Смоловым. Не знаю, по каким именно причинам. Насколько знаю, это могло стать одним из факторов», – сказал Короткин.

    • Информацию о возможном трансфере Кокорина в «Локомотив» сообщал журналист Иван Карпов.
    • Кокорин находится в аренде в «Сочи».
    • «Локомотив» в РПЛ идет вторым.

    Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»

    Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов: например, за полгода сообщил об уходе из «Зенита» Нету. Также Короткин за несколько недель рассказал о визите в Москву Дженнаро Гаттузо.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2524

      playsh 34 минуты назад

      Кто раздувает эту чушь,оба игрока уже никакие,подобрать их может только индивидуум типа Слуцкого.Оба могут играть прилично лет до сорока в командах СКА Хабаровск, СКА Чита, и так далее.В Магаданском "Строителе",наконец.Пусть не обижаются на меня поклонники упомянутых коллективов,извиняюсь сразу.Удачи всем.

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