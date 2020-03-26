Журналист Карпов: Кокорин договорился с «Локомотивом» о трехлетнем контракте на 9 миллионов евро

По окончании сезона нападающий «Сочи» Александр Кокорин перейдет в «Локомотив», утверждает журналист Иван Карпов.

По его информации, стороны уже согласовали условия трехлетнего контракта с зарплатой около 3 миллионов евро за сезон.

При этом ежегодный оклад игрока может быть и меньше – к примеру, 1,5 миллиона евро. Тогда оставшуюся до 9 миллионов разницу форвард получит в виде подъемных или иным образом.

Также сообщается, что с учeтом бонусов за игру в Лиге чемпионов и премиальных за решение задач в РПЛ и Кубке России, итоговая сумма контракта может возрасти до 10 миллионов евро.