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  • Журналист Карпов: Кокорин договорился с «Локомотивом» о трехлетнем контракте на 9 миллионов евро

Журналист Карпов: Кокорин договорился с «Локомотивом» о трехлетнем контракте на 9 миллионов евро

26 марта 2020, 22:28
26

По окончании сезона нападающий «Сочи» Александр Кокорин перейдет в «Локомотив», утверждает журналист Иван Карпов.

По его информации, стороны уже согласовали условия трехлетнего контракта с зарплатой около 3 миллионов евро за сезон.

При этом ежегодный оклад игрока может быть и меньше – к примеру, 1,5 миллиона евро. Тогда оставшуюся до 9 миллионов разницу форвард получит в виде подъемных или иным образом.

Также сообщается, что с учeтом бонусов за игру в Лиге чемпионов и премиальных за решение задач в РПЛ и Кубке России, итоговая сумма контракта может возрасти до 10 миллионов евро.

  • Кокорин – воспитанник «Локомотива». Он провел в академии клуба восемь лет (2000-2008).
  • До конца сезона права на футболиста принадлежат «Зениту», а затем он станет свободным агентом.
  • В составе «Сочи» Кокорин забил три гола и сделал один ассист в четырех матчах.

Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Сочи Кокорин Александр
Комментарии (26)
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3a zenit
1585251744
звизда футбола,да похер как-то.
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DOCTOR PENALTY
1585251756
Вот это правильно, нехер на пляжах отлёживаться. А вот друг Федя теперь передвинется на самый краешек лавки, когда из аренды вернётся.
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alexfilatov
1585255025
Всем миром собираем деньги на лечение детей, инвалидов и других, а вот такие вот личности, которым на все фиолетово купаться в миллионах, только потому что имеют наш паспорт и кое чего иногда получается в футболе...
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кошмарик
1585258544
избавь Господь!
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Рубинище
1585285350
Для Локо это супер будет.
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моэм
1585288077
Если это правда , то это усиление прямого конкурента Зенита , что заставляет усомниться в этой инфе...ведь обычно Зенит уводил ключевого игрока конкурента , даже если он не нужен и не считаясь с расходами НАРОДНЫХ ДЕНЕГ … это всё вызывают большие сомнения в честности Зенита при получении титулов и их праве иметь звёздочку рядом с эмблемой клуба.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1585288627
Мир изменился. Футбол для масс не так будет важен.Зарплата у футболеров будет 12тыс.рублей.
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polt
1585291260
Зенитовское руководство ссыкнули в угоду мнения сверху и просрали Кокорина похоже.
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vka1970
1585293471
Судя по всему Саша показал кукиш и Миллеру и многим местным комментаторам. - Да куда он денется ? Уголовник мля.Сиди и не рыпайся..))) Чё та ржу.
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zigbert
1585324220
Локомотив воспользовался обстоятельством и пожалуй сделал правильно.
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