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    Журналист Карпов: Кокорин договорился с «Локомотивом» о трехлетнем контракте на 9 миллионов евро

    По окончании сезона нападающий «Сочи» Александр Кокорин перейдет в «Локомотив», утверждает журналист Иван Карпов.

    По его информации, стороны уже согласовали условия трехлетнего контракта с зарплатой около 3 миллионов евро за сезон.

    При этом ежегодный оклад игрока может быть и меньше – к примеру, 1,5 миллиона евро. Тогда оставшуюся до 9 миллионов разницу форвард получит в виде подъемных или иным образом.

    Также сообщается, что с учeтом бонусов за игру в Лиге чемпионов и премиальных за решение задач в РПЛ и Кубке России, итоговая сумма контракта может возрасти до 10 миллионов евро.

    • Кокорин – воспитанник «Локомотива». Он провел в академии клуба восемь лет (2000-2008).
    • До конца сезона права на футболиста принадлежат «Зениту», а затем он станет свободным агентом.
    • В составе «Сочи» Кокорин забил три гола и сделал один ассист в четырех матчах.

    Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 22:28
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +413

      alexfilatov 3 минуты назад

      Всем миром собираем деньги на лечение детей, инвалидов и других, а вот такие вот личности, которым на все фиолетово купаться в миллионах, только потому что имеют наш паспорт и кое чего иногда получается в футболе...

      0
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      Рейтинг: +1970

      solodealer 9 минут назад

      ДА КТО БЫ СОМНЕВАЛСЯ!
      Я уже раньше сегодня писал: "...НИ ОДИН ЗАРУБЕЖНЫЙ КЛУБ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ, НЕ СМОЖЕТ СДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО КОКОРИНУ (трансфер+ЗП) ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЭТИ ДВА НАШИХ ЖИРНЫХ ДОТАЦИОННЫХ КОТА (Локо и Динама)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +15919

      DOCTOR PENALTY 58 минут назад

      Вот это правильно, нехер на пляжах отлёживаться. А вот друг Федя теперь передвинется на самый краешек лавки, когда из аренды вернётся.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3687

      3a zenit 58 минут назад

      звизда футбола,да похер как-то.

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