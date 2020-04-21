Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    3 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото

    Le10sport: Хакими намерен вернуться в «Реал», несмотря на желание «Боруссии» сохранить игрока

    Защитник Ашраф Хакими имеет два варианта продолжения карьеры: остаться в «Боруссии» на постоянной основе или вернуться в «Реал», которому принадлежат права. Игрок намерен возвратиться в Мадрид, пишет Le10sport.

    Однако главный тренер «Реала» Зинедин Зидан еще не обозначил позицию, что заинтересован в Хакими.

    • За полтора сезона в Германии игрок забил десять голов и сделал 17 ассистов в 65 матчах.
    • В текущем сезоне Хакими провел 37 матчей, забил семь голов, сделал десять результативных пасов.
    • «Боруссия» в Бундеслиге идет второй.

    Источник: Le10sport

    Французское издание с аудиторией более 50 тысяч подписчиков в твиттере.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.04.2020 23:45
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76238
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru