Le10sport: Хакими намерен вернуться в «Реал», несмотря на желание «Боруссии» сохранить игрока

Защитник Ашраф Хакими имеет два варианта продолжения карьеры: остаться в «Боруссии» на постоянной основе или вернуться в «Реал», которому принадлежат права. Игрок намерен возвратиться в Мадрид, пишет Le10sport.
Однако главный тренер «Реала» Зинедин Зидан еще не обозначил позицию, что заинтересован в Хакими.
- За полтора сезона в Германии игрок забил десять голов и сделал 17 ассистов в 65 матчах.
- В текущем сезоне Хакими провел 37 матчей, забил семь голов, сделал десять результативных пасов.
- «Боруссия» в Бундеслиге идет второй.
Источник: Le10sport
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