Le10sport: Хакими намерен вернуться в «Реал», несмотря на желание «Боруссии» сохранить игрока

Защитник Ашраф Хакими имеет два варианта продолжения карьеры: остаться в «Боруссии» на постоянной основе или вернуться в «Реал», которому принадлежат права. Игрок намерен возвратиться в Мадрид, пишет Le10sport.

Однако главный тренер «Реала» Зинедин Зидан еще не обозначил позицию, что заинтересован в Хакими.