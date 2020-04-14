AS: «Боруссия» рассчитывает сохранить Хакими

Дортмундская «Боруссия» проведет переговоры с «Реалом» по поводу защитника Ашрафа Хакими. Немцы намерены оставить игрока у себя после лета, когда истечет его аренда, пишет AS.
«Боруссия» предложит либо продлить аренду футболиста, либо вариант его выкупа. Игрок на рынке стоит 45 миллионов евро.
- За полтора сезона в Германии игрок забил десять голов и сделал 17 ассистов в 65 матчах.
- В текущем сезоне Хакими провел 37 матчей, забил семь голов, сделал десять результативных пасов.
- «Боруссия» в Бундеслиге идет второй.
Источник: AS