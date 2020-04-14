AS: «Боруссия» рассчитывает сохранить Хакими

Дортмундская «Боруссия» проведет переговоры с «Реалом» по поводу защитника Ашрафа Хакими. Немцы намерены оставить игрока у себя после лета, когда истечет его аренда, пишет AS.

«Боруссия» предложит либо продлить аренду футболиста, либо вариант его выкупа. Игрок на рынке стоит 45 миллионов евро.