Семин: «Сейчас не время говорить о продлении контракта»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался относительно проведения чемпионата России без зрителей и продления своего контракта с московским клубом.

— Появляются разные мнения о том, стоит ли возобновлять сезон без зрителей. У вас какая позиция по этому поводу?

— Сначала 21 и 23 апреля пройдут совещания в УЕФА, потом, видимо, совещание в РПЛ. Тогда и будем смотреть. Я пока не буду это комментировать.

— Предложил ли «Локомотив» вам уже какое-то допсоглашение, чтобы продлить контракт до конца сезона, когда бы он не закончился?

— Думаю, сейчас тоже не время об этом говорить.