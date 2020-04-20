Семин: «Сейчас не время говорить о продлении контракта»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался относительно проведения чемпионата России без зрителей и продления своего контракта с московским клубом.
— Появляются разные мнения о том, стоит ли возобновлять сезон без зрителей. У вас какая позиция по этому поводу?
— Сначала 21 и 23 апреля пройдут совещания в УЕФА, потом, видимо, совещание в РПЛ. Тогда и будем смотреть. Я пока не буду это комментировать.
— Предложил ли «Локомотив» вам уже какое-то допсоглашение, чтобы продлить контракт до конца сезона, когда бы он не закончился?
— Думаю, сейчас тоже не время об этом говорить.
- Контракт Семина с «Локомотивом» истекает 31 мая.
- Москвичи идут в турнирной таблице РПЛ на втором месте, отставая от лидирующего «Зенита» на девять очков.
- Чемпионат России приостановлен минимум до 31 мая. Обсуждается вариант проведения остатка сезона без зрителей.
Источник: «Спорт-Экспресс»