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    Семин: «Сейчас не время говорить о продлении контракта»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался относительно проведения чемпионата России без зрителей и продления своего контракта с московским клубом.

    — Появляются разные мнения о том, стоит ли возобновлять сезон без зрителей. У вас какая позиция по этому поводу?

    — Сначала 21 и 23 апреля пройдут совещания в УЕФА, потом, видимо, совещание в РПЛ. Тогда и будем смотреть. Я пока не буду это комментировать.

    — Предложил ли «Локомотив» вам уже какое-то допсоглашение, чтобы продлить контракт до конца сезона, когда бы он не закончился?

    — Думаю, сейчас тоже не время об этом говорить.

    • Контракт Семина с «Локомотивом» истекает 31 мая.
    • Москвичи идут в турнирной таблице РПЛ на втором месте, отставая от лидирующего «Зенита» на девять очков.
    • Чемпионат России приостановлен минимум до 31 мая. Обсуждается вариант проведения остатка сезона без зрителей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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