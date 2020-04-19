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Кокорин рассказал, за что не любит «Спартак»

19 апреля 2020, 01:35
43

Форвард «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», поведал о своем отношении к московскому «Спартаку».

«У меня была детская обида на «Спартак». Не люблю их, потому что постоянно конкурирую с ними. В «Динамо» и «Зените» я был зол на них как на соперника. А в повседневной жизни всe нормально.

В «Динамо» была история, как запрещали играть в красных бутсах. Заставляли их закрашивать», – сказал футболист в эфире инстаграм-аккаунта Нобеля Арустамяна.

  • 29-летний Кокорин – воспитанник «Локомотива».
  • Он покинул академию клуба в 2008 году и перешел во вторую команду московского «Динамо».
  • Также в его карьере был махачкалинский «Анжи», за который он выступал с 2013 по 2016 год.

Источник: Инстаграм Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига
Комментарии (43)
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SaveAS
1587250655
30 лет а в жопе играет детство!!! Всем ясно, что футболист это работа, те клубы, которые дадут больше, они в приоритете с не важно кто это спартак, зенит, цска! Сейчас нет футболистов как Лоськов, Титов, Акинфеев, Игнашевич! Важна сумма в контракте!!! А кокорин вообще пятки будет целовать даже балтики и в грудь бить будут что с детства за них топит, если они предложат хороший контракт
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DOCTOR PENALTY
1587251100
Не любишь?... Ну и соси дальше. Что ты там сосёшь, палец или ещё что..
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Plyash
1587253502
Теперь понятно,почему под тридцатник ума не нажил,стоит и сосёт палец у разбитого корыта.Плохо быть убогим.Продолжай любить Зенит,вот он тебя до Цугундера и доведёт.
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derrik2000
1587275740
Не любит и не любит. Мне, например, от того, любит Кокошка Спартак или нет, ни холодно ни жарко.
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valkam72
1587278865
Иногда лучше сосать, чем говорить. Когда кокоша гол забьет, начинает палец сосать. И вся бомжатня тоже. Это у них лучше всего получается. Профи.
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New Life
1587280910
Пох, кого он любит на пару с зюбой. ОУКБ.
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морозз
1587286270
Видно от молодых спартаковцев часто огребал стулом, вот детская обида и дала себя знать с чиновником от Власти!
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subbotaspartak
1587287470
Кого не любит Кокоша - Стулом укокошит. На трибунах проверяйте крепленье седалищ От возникновенья скандалищ. Чтобы ты не говорил на весь белый свет Тебе на забудут тот табурет.
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"supermax"
1587292313
детская обида...ахаха...ну кокора посмешил...особенно идиотов по типу аларма и пьяного хоровода...у этих поди кровь из носа пошла от перевозбуждения...может даже лопнуло пару сосудов в пустой голове.....кокора, добивай
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VVM1964
1587298573
Конкурентов надо ценить за то что они содействуют твоему росту , как спортсмену ибо только в противостоянии с сильным соперником можно прогрессировать . А Кокорин - не люблю , детская обида (((. Любить тебя никто и не просит , Мамаева люби . )))
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