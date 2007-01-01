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    Кокорин рассказал, за что не любит «Спартак»

    Форвард «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», поведал о своем отношении к московскому «Спартаку».

    «У меня была детская обида на «Спартак». Не люблю их, потому что постоянно конкурирую с ними. В «Динамо» и «Зените» я был зол на них как на соперника. А в повседневной жизни всe нормально.

    В «Динамо» была история, как запрещали играть в красных бутсах. Заставляли их закрашивать», – сказал футболист в эфире инстаграм-аккаунта Нобеля Арустамяна.

    • 29-летний Кокорин – воспитанник «Локомотива».
    • Он покинул академию клуба в 2008 году и перешел во вторую команду московского «Динамо».
    • Также в его карьере был махачкалинский «Анжи», за который он выступал с 2013 по 2016 год.

    Источник: Инстаграм Нобеля Арустамяна

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