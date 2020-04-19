Кокорин рассказал, за что не любит «Спартак»

Форвард «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», поведал о своем отношении к московскому «Спартаку».

«У меня была детская обида на «Спартак». Не люблю их, потому что постоянно конкурирую с ними. В «Динамо» и «Зените» я был зол на них как на соперника. А в повседневной жизни всe нормально.

В «Динамо» была история, как запрещали играть в красных бутсах. Заставляли их закрашивать», – сказал футболист в эфире инстаграм-аккаунта Нобеля Арустамяна.