Главные новости дня. Кокорин может уехать в Италию, а РПЛ возобновят в июне

«Барселона» может включить в сделку по Неймару трех своих игроков.

Fotomac: «Спартак» и «Краснодар» поборются за албанского вратаря Сельмани.

Клубы АПЛ могут через месяц возобновить тренировки.

«Навсегда в моем сердце». Каррера поздравил «Спартак» с 98-летием.

Три клуба ФНЛ хотят сняться с лиги из-за проблем с финансированием.

В Италии сообщили, что Азмун может перейти в «Атлетико».

Савин – Кержакову: «Самый убогий выпуск «КраСавы» – про «Зенит».

Вандерсон и Кайо устроили пьяную вечеринку во время карантина.

В «Сочи» заявили, что РПЛ возобновят не раньше 7 июня.

Кокорин сообщил об интересе итальянских клубов.