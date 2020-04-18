Клубы АПЛ могут через месяц возобновить тренировки

Клубы АПЛ активно обсуждают сроки возобновления тренировок и матчей.
По информации Daily Mail, на сегодняшний день предполагается, что команды Премьер-лиги смогут вернуться к занятиям 18 мая, то есть ровно через месяц.
Если это произойдет, то игры чемпионата, скорее всего, начнут проводиться через три недели после старта тренировочного процесса, то есть уже в июне.
При этом матчи будут проходить без зрителей, поскольку эпидемиологическая ситуация в Англии по-прежнему оставляет желать лучшего.
Источник: Daily Mail