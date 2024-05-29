Появились подробности о будущем тен Хага в «МЮ»

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф и его компания INEOS приступили к подведению итогов сезона, в ходе которого будут рассмотрены все аспекты работы клуба. Принятие решения о будущем главного тренера Эрика тен Хага займет некоторое время. У него остался еще год по контракту с манкунианцами.

В других видах спорта проверка INEOS обычно занимает около четырех дней, хотя в клубе утверждают, что никаких ограничений по времени нет.

Считается, что тен Хаг повыси шансы остаться в должности после победы в Кубке Англии. Однако в INEOS рассматривали потенциальных кандидатов на его замену, включая Томаса Тухеля, Маурисио Почеттино, Томаса Франка и Кирана Маккенну. Также «МЮ» интересуется Гаретом Саутгейтом и Роберто Де Дзерби.

По данным источника, INEOS не исключает начала следующего сезона «Манчестер Юнайтед» с тен Хагом во главе, хотя окружение 54-летнего тренера полагает, что его все еще могут уволить после того, как он не получил железной гарантии от Рэтклиффа.

Решение осложняется тем, что INEOS по-прежнему ждет завершения формирования команды футбольного руководства.