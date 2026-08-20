«Алексей полезнее и лучше»: «Галатасарай» пытался купить Бруну Фернандеша вместо Батракова

Турецкий журналист Джанер Исбегендир прокомментировал скорый трансфер Алексея Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай».

– 25 миллионов евро с бонусами – справедливая цена?

– По меркам сегодняшнего рынка это, думаю, нормальная сумма. Цены в футболе выросли до сумасшедших размеров...

– При этом у Батракова нет еврокубкового опыта, он играл только в РПЛ.

– Считаю, что потратить такие деньги все равно оправданно. В конце концов, на такой риск точно стоит пойти ради футболиста, которым интересовался «ПСЖ».

– Были ли альтернативы у «Галатасарая»?

– Да, Батраков был лишь одним из вариантов для усиления. «Галатасарай» потратил немало времени и сил, чтобы уговорить таких игроков, как Бруну Фернандеш и Джан Узун. На мой взгляд, Батраков будет полезнее и лучше.