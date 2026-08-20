«Алексей полезнее и лучше»: «Галатасарай» пытался купить Бруну Фернандеша вместо Батракова

Турецкий журналист Джанер Исбегендир прокомментировал скорый трансфер Алексея Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай».
– 25 миллионов евро с бонусами – справедливая цена?
– По меркам сегодняшнего рынка это, думаю, нормальная сумма. Цены в футболе выросли до сумасшедших размеров...
– При этом у Батракова нет еврокубкового опыта, он играл только в РПЛ.
– Считаю, что потратить такие деньги все равно оправданно. В конце концов, на такой риск точно стоит пойти ради футболиста, которым интересовался «ПСЖ».
– Были ли альтернативы у «Галатасарая»?
– Да, Батраков был лишь одним из вариантов для усиления. «Галатасарай» потратил немало времени и сил, чтобы уговорить таких игроков, как Бруну Фернандеш и Джан Узун. На мой взгляд, Батраков будет полезнее и лучше.
- 21-летний Батраков в этом сезоне в 5 матчах отметился 1 голом и 1 ассистом.
- Всего в 84 играх в составе «Локомотива» на его счету 34 гола и 23 ассиста.
- В «Галатасарае» хотят провести медосмотр за один день, чтобы успеть заявить игрока на выездную игру с «Эрзурумспором». Матч команд во 2-м туре чемпионата Турции запланирован на 21 августа.