Мейра назвал две европейские страны, где мог бы тренировать Семак

Бывший защитник «Зенита» Фернанду Мейра оценил европейские перспективы главного тренера команды Сергея Семака.
«Семак – очень классный специалист. Очередное чемпионство «Зенита» это доказывает. Он сумел найти выход из сложной ситуации. Он бы мог тренировать в Европе. В той же Португалии или Англии, там много команд, которым он бы мог помочь. Но сейчас довольно сложно представить, чтобы так всe сложилось», – сказал Мейра.
- Семак и Мейра вместе играли за «Зенит».
- Тренер привел «Зенита» к 6 чемпионствам подряд.
- Команда в этом сезоне претендует на золотой дубль.