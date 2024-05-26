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    • Мейра назвал две европейские страны, где мог бы тренировать Семак

    Мейра назвал две европейские страны, где мог бы тренировать Семак

    Бывший защитник «Зенита» Фернанду Мейра оценил европейские перспективы главного тренера команды Сергея Семака.

    «Семак – очень классный специалист. Очередное чемпионство «Зенита» это доказывает. Он сумел найти выход из сложной ситуации. Он бы мог тренировать в Европе. В той же Португалии или Англии, там много команд, которым он бы мог помочь. Но сейчас довольно сложно представить, чтобы так всe сложилось», – сказал Мейра.

    • Семак и Мейра вместе играли за «Зенит».
    • Тренер привел «Зенита» к 6 чемпионствам подряд.
    • Команда в этом сезоне претендует на золотой дубль.

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    Источник: «Советский спорт»

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    ...уефан
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    ...а ещё - Армения, Казахстан, Беларусь, Таджикистан. Ну, и другие достойные чемпионаты...
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