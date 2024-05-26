Мейра назвал две европейские страны, где мог бы тренировать Семак

Бывший защитник «Зенита» Фернанду Мейра оценил европейские перспективы главного тренера команды Сергея Семака.

«Семак – очень классный специалист. Очередное чемпионство «Зенита» это доказывает. Он сумел найти выход из сложной ситуации. Он бы мог тренировать в Европе. В той же Португалии или Англии, там много команд, которым он бы мог помочь. Но сейчас довольно сложно представить, чтобы так всe сложилось», – сказал Мейра.