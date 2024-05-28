Совладельцы «МЮ» уверены, что клуб не исключат из Лиги Европы из-за «Ниццы»

Компания Ineos уверены, что «МЮ» не исключат из Лиги Европы из-за связей с «Ниццей».
Совладельцы «Манчестер Юнайтед» из компании Ineos выразили уверенность, что команда будет допущена до выступления в Лиге Европы в следующем сезоне.
Председатель и исполнительный директор Ineos Джим Рэтклифф, выкупивший 25% акций «МЮ» в декабре прошлого года, также с 2019 года является владельцем «Ниццы».
По правилам УЕФА, два клуба, принадлежащие одним владельца, не могут выступать в одном еврокубковом турнире. «МЮ» и «Ницца» квалифицировались в лиговый этап Лиги Европы-2024/25.
«Мы осведомлены о позиции двух клубов и ведем прямой диалог с УЕФА. Мы убеждены, что у нас есть решение для следующего сезона в еврокубках», – говорится в заявлении Ineos.
По данным Daily Mail, «Манчестер Юнайтед» сможет сыграть в Лиге Европы, так как доля Рэтклиффа в клубе не превышает установленный правилами порог в 30%.
- В случае, если «МЮ» не позволят сыграть в Лиге Европы, клуб может быть допущен к участию в Лиге конференций.
- По правилам УЕФА, в такой ситуации на понижение идет клуб, который занял более низкое место в национальном чемпионате. «Ницца» стала 5-й в Лиге 1, а «МЮ» завершил сезон на 8-м месте в АПЛ и квалифицировался в ЛЕ благодаря победе в Кубке Англии.