Fotomac: «Спартак» и «Краснодар» поборются за албанского вратаря Сельмани

так у них же суперСафроновы и супер-пуперМитрюшкины есть, Акинфеев которым не чета... НаХрена им Албанский вратарь???!!!
Вратарь турецкого «Менеменспора» Гентиан Сельмани привлек внимание более статусных клубов.
По информации Fotomac, 22-летний албанец интересен «Спартаку», «Краснодару», «Заре», «Болонье» и «Олимпиакосу».
- В текущем сезоне голкипер пропустил 41 гол в 31 матче.
- Рыночная стоимость Сельмани – 500 тысяч евро.
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