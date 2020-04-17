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    Fotomac: «Спартак» и «Краснодар» поборются за албанского вратаря Сельмани

    Вратарь турецкого «Менеменспора» Гентиан Сельмани привлек внимание более статусных клубов.

    По информации Fotomac, 22-летний албанец интересен «Спартаку», «Краснодару», «Заре», «Болонье» и «Олимпиакосу».

    • В текущем сезоне голкипер пропустил 41 гол в 31 матче.
    • Рыночная стоимость Сельмани – 500 тысяч евро.

    Источник: Fotomac

    Турецкая спортивная газета с штаб-квартирой в Стамбуле. Основана в 1991 году. Подписчиков в твиттере – более 512 тысяч.

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    Сегодня, 11:20
    Комментарии14
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      Рейтинг: +1897

      Nerlinger 53 минуты назад

      так у них же суперСафроновы и супер-пуперМитрюшкины есть, Акинфеев которым не чета... НаХрена им Албанский вратарь???!!!

      1
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      Рейтинг: +501

      кто там > Nerlinger 31 минуту назад

      Митрюшкин ващет вовремя понял и свинтил в Сьон. Несколько лет назад уж. После молодёжного чемпионата.

      0
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      Рейтинг: +501

      кто там 1 час назад

      Спартак хочет увести вратаря, воспитанника Галицкого, у Краснодара и посадить его с другими 5 или сколько там вратарями.
      Либо утка, либо стыдно за спартак.
      Обосную почему стыдно: Максименко, Ребров, Семихов и тот итальянский вратарь ещё, + те от кого федун скрывает. Это 4(минимум) вратаря куда ещё 1? Так что или утка или стыдно.
      А за Краснодар так и так стыдно(не за игру или что то ещё), а за слова президента. Мечта - почти весь состав воспитанников, реальность - только Сафонов железный игрок основы. Стыдно.

      -2
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      Рейтинг: +1225

      "supermax" > кто там 1 час назад

      о..и тебе стыдно) а гыгы чего не добавил?) в следующий раз обязательно добавь

      1
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      Рейтинг: +501

      кто там > "supermax" 59 минут назад

      ну нет) гыгыгы это опознавательный знак питерцев, а я не с тех краёв)
      а слово *стыдно* по отношению к Спартаку в себя вобрало все плохие слова, так что так коротко и понятно.
      Да я и обосновал почему так считаю, если в чём то не согласен, можешь написать)

      -2
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      Рейтинг: +1225

      "supermax" > кто там 48 минут назад

      нету..что ты...твое мнение тоже имеет право быть....не пойму только одного....я понимаю когда болелам спартака стыдно за спартак...они в конце концов волнуются, переживают за свой клуб....вам то чего стыдится....ахахах....вратарей наших тоже считать зачем.....не считайте и стыдно не будет))

      1
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      Рейтинг: +501

      кто там > "supermax" 44 минуты назад

      Стыдно за Цорна и некоторых болел, то что Федуна разводят( Ты видел, как акции Лукойла упали, а тут ещё Цорн, вообще скоро оставите Федуна без трусов со своими покупками типа Баду, Тилей, казахов и т.д.)

      А вратарь - это особая позиция. Их должно быть 3 в команде. Основной, молодой и ветеран.
      Ветеран есть(Ребров), основной он же и молодой то же есть(Максименко(хоть он и пропускает почти в каждом матче, но он не плох)), ну и наш любимчик - Семихов. + в спартаке 2 есть вратари да и в молодёжке, зачем ещё один рот который нужно будет Федуну кормить?
      Это чисто рассуждение по логике, не более.

      -1
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      Рейтинг: +1225

      "supermax" > кто там 37 минут назад

      ты родственник федуна что ли)) ахаха...не переживай...у него дела явно получше чем у нас)

      1
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      Рейтинг: +501

      кто там > "supermax" 34 минуты назад

      Да парочку акций просто взял Лукойла, вот теперь приходится следить за Федуном, не крякнулся там он ещё)
      А то на дню каком то писали что он сколько то сот миллионов баксов потерял..)

      0
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      Рейтинг: +1225

      "supermax" > кто там 24 минуты назад

      ахах...с этого и надо было начинать))

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      Рейтинг: +308

      Sergh4 1 час назад

      Ну и на фиг он нужен у обоих клубов есть нормальные вратари.

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      Рейтинг: +10

      чемпион-по-бровям-без-пра 1 час назад

      Гентиан, не пачкай карьеру о желудеголовую тарасню

      0
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      Рейтинг: +8630

      ufos73 1 час назад

      Ну да клубы где стоит самая острая проблема с вратарями )))))))

      1
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      Рейтинг: +29

      Руслан ДСЛЦЗ 1 час назад

      Тем временем Сафонов и Максименко:
      Ну да, ну да, пошли мы нахер

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