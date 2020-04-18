Савин – Кержакову: «Самый убогий выпуск «КраСавы» – про «Зенит»

Российский блогер Евгений Савин рассказал, какой выпуск «КраСавы» считает провальным.
«Был у меня самый стремный и убогий выпуск. Про «Зенит». Предложили пообщаться с президентом клуба Александром Медведевым. Думал, открытый чувак, челленджи с Дзюбой делает.
Оказалось, Медведев может шесть часов говорить и ничего не сказать, не ответить на вопрос. Только то, что «Зенит» – топ-клуб. И все. Без обид. Привет Медведеву», – сказал Савин в прямом эфире инстаграм-аккаунта Александра Кержакова.
- На данный момент количество подписчиков YouTube-канала Савина насчитывает более 900 тысяч человек.
- Он делал интервью с легендарным футболистом «Барселоны» Хави Эрнандесом.
- Также Савин встречался с форвардом «Сочи» Александром Кокориным, который в прошлом году вышел из тюрьмы.
Источник: Инстаграм Алекcандра Кержакова