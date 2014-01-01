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    Савин – Кержакову: «Самый убогий выпуск «КраСавы» – про «Зенит»

    Российский блогер Евгений Савин рассказал, какой выпуск «КраСавы» считает провальным.

    «Был у меня самый стремный и убогий выпуск. Про «Зенит». Предложили пообщаться с президентом клуба Александром Медведевым. Думал, открытый чувак, челленджи с Дзюбой делает.

    Оказалось, Медведев может шесть часов говорить и ничего не сказать, не ответить на вопрос. Только то, что «Зенит» – топ-клуб. И все. Без обид. Привет Медведеву», – сказал Савин в прямом эфире инстаграм-аккаунта Александра Кержакова.

    • На данный момент количество подписчиков YouTube-канала Савина насчитывает более 900 тысяч человек.
    • Он делал интервью с легендарным футболистом «Барселоны» Хави Эрнандесом.
    • Также Савин встречался с форвардом «Сочи» Александром Кокориным, который в прошлом году вышел из тюрьмы.

    Источник: Инстаграм Алекcандра Кержакова

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    Сегодня, 19:57
    Комментарии15
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    • ...
      Рейтинг: +2894

      Борат 25 минут назад

      Просто Медведев не счёл нужным отвечать какому-то петуху ! Гыгы

      0
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      ...
      Рейтинг: +362

      david17 > Борат 18 минут назад

      Так ты же с ним не разговаривал..

      0
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      ...
      Рейтинг: +524

      Бoрат > Борат 17 минут назад

      А я тебе отвечу ( причем не какому нибудь , а всем известному ... ) - что бы тебе ответить , чтоб ты понял ... ???

      0
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    • ...
      Рейтинг: +19799

      пьяныйхоровод 41 минуту назад

      Как здесь часто случается заголовок звучит более скандально и провокационно чем текст под ним . Хотя некоторым не отягощённым интеллектом типам достаточно увидеть рядом слова "Зенит" и "отстойный" и их извращённая фантазия рисует в их головах вожделенные картинки .
      Ну а Савушкин просто не хапанул с того выпуска , а признавать свои поражения не в его правилах .

      -1
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      ...
      Рейтинг: +114

      valkam72 > пьяныйхоровод 31 минуту назад

      А не хапанул, ибо зенитка не популярен в стране, кроме питера. Хахах. Признай это.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +114

      valkam72 47 минут назад

      Это сказал Савин в прямом эфире инстаграм-аккаунта Александра Кержакова. Сейчас у кержа пукан лопнет и он выдаст пародию ещё на какую-нибудь обложку пластинки.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +22869

      VVM1964 53 минуты назад

      Вот ползет по стенке клоп —
      Паразит домашний,
      Я его по морде — хлоп!
      «Правдою» вчерашней.

      " Знают пусть, ядрена вошь,
      Все бомжи , да блохи —
      Против правды не попрешь,
      С правдой шутки плохи! "

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5784

      Сильвербой 55 минут назад

      Я конечно могу ошибаться, но может у Медведева собеседник не очень был!?

      1
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      ...
      Рейтинг: +2950

      mdu86 > Сильвербой 40 минут назад

      А при чём тут интервьюер, если Медведев не отвечает на чётко сформулированные вопросы, а мягко говоря, увиливает от ответов?..

      0
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      ...
      Рейтинг: +8636

      ufos73 > Сильвербой 32 минуты назад

      Знаешь анекдот, Мол всех удовлетворяет, а ее не удовлетворяет! Так что дело не в Савине...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +114

      valkam72 1 час назад

      Да не только выпуск стремный. Там весь зенит в стремоте. Позор кароче.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      телепорт за щеку 1 час назад

      Зенит - Чемпион !
      желудеголовые - на семь мест опущенные !

      0
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      ...
      Рейтинг: +14405

      sssrspartak > телепорт за щеку 59 минут назад

      тупоголовые как ты вон отсюда!или на худой конец к литейному и его братьям аларму и борату!

      3
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      Рейтинг: +22869

      VVM1964 > телепорт за щеку 56 минут назад

      Ты чей клон , чучело - бората или аларма ( хотя скорее всего это один дебил ) или литейка заскучал ? )))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1478

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Молодец, Савин, назвал вещи своими именами. Никогда не прощу этому гомункулу историю с Кокориным

      2
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