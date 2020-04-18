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  • Савин – Кержакову: «Самый убогий выпуск «КраСавы» – про «Зенит»

Савин – Кержакову: «Самый убогий выпуск «КраСавы» – про «Зенит»

18 апреля 2020, 19:57
26

Российский блогер Евгений Савин рассказал, какой выпуск «КраСавы» считает провальным.

«Был у меня самый стремный и убогий выпуск. Про «Зенит». Предложили пообщаться с президентом клуба Александром Медведевым. Думал, открытый чувак, челленджи с Дзюбой делает.

Оказалось, Медведев может шесть часов говорить и ничего не сказать, не ответить на вопрос. Только то, что «Зенит» – топ-клуб. И все. Без обид. Привет Медведеву», – сказал Савин в прямом эфире инстаграм-аккаунта Александра Кержакова.

  • На данный момент количество подписчиков YouTube-канала Савина насчитывает более 900 тысяч человек.
  • Он делал интервью с легендарным футболистом «Барселоны» Хави Эрнандесом.
  • Также Савин встречался с форвардом «Сочи» Александром Кокориным, который в прошлом году вышел из тюрьмы.

Источник: Инстаграм Алекcандра Кержакова
Россия. Премьер-лига Зенит Савин Евгений Кержаков Александр
Комментарии (26)
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Ганнибал Лектор
1587229326
Молодец, Савин, назвал вещи своими именами. Никогда не прощу этому гомункулу историю с Кокориным
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valkam72
1587231150
Да не только выпуск стремный. Там весь зенит в стремоте. Позор кароче.
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VVM1964
1587231541
Вот ползет по стенке клоп — Паразит домашний, Я его по морде — хлоп! «Правдою» вчерашней. " Знают пусть, ядрена вошь, Все бомжи , да блохи — Против правды не попрешь, С правдой шутки плохи! "
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valkam72
1587231891
Это сказал Савин в прямом эфире инстаграм-аккаунта Александра Кержакова. Сейчас у кержа пукан лопнет и он выдаст пародию ещё на какую-нибудь обложку пластинки.
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TOL47
1587237889
название крысавы уже хватает, выпуск Савина про себя любимого. Слуцкий тебя неплохо подколол , чувак думает что он "звезда".
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paracetamol
1587240529
Медведев может шесть часов говорить и ничего не сказать, не ответить на вопрос... -------------------------------------------------------- Это целое искусство, дружок. Без него в мире бюрократии не выжить!
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bset
1587240539
Сава, ну ты дал, конечно. Странно ждать открытости от человека, который переобувается и не держит своего слова.
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vka1970
1587241509
Склизкий чувак этот Медведев.Он так себя не только с Савиным вёл.Скорее всего ЦУ сверху от спонсоров получил лить воду на правильную мельницу и всё.Ну а далее Я татарин, я чудак, Что шесть рублей, что два трояк.
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Томик
1587249820
Всё потому, что Женя с любовью к футболу и к героям своих выпусков делает их. А с "Зенитом" попросили... Вот нихрена и не вышло. Хотели как лучше и думали, что знают "как именно". Они же всё лучше всех знают.
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SaveAS
1587253844
"Медведев может шесть часов говорить и ничего не сказать"- так Единоросы все такие) могут хоть день говорить, в итоге болтовня пустая и на вопросы отвечать вопросом)
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