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    В «Сочи» заявили, что РПЛ возобновят не раньше 7 июня

    Форвард «Сочи» Александр Кокорин сообщил, что в клубе ему назвали возможную дату возобновления чемпионата России.

    «Говорят, что не раньше 7 июня. Это последнее, что я слышал», – сказал нападающий в эфире инстаграм-аккаунта Нобеля Арустамяна.

    • Российская Премьер-лига была приостановлена до 31 мая.
    • Такое решение принял РФС из-за угрозы распространения коронавируса.

    Кокорин раскрыл детали сорвавшегося трансфера в «Арсенал»

    Источник: Инстаграм Нобеля Арустамяна

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5503

      paracetamol 41 минуту назад

      А я слышал, что 7 июня будет пинк пандемии у нас. Все пойдет в регионы из токсичной Морквы!

      0
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      Рейтинг: +1325

      Genz > paracetamol 35 минут назад

      Я в Москве сейчас. У нас всё сейчас строго. Уже прошло на убыль . Сегодня 1500чел. Вчера было 2000 заразившихся.

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