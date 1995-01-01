В «Сочи» заявили, что РПЛ возобновят не раньше 7 июня

Форвард «Сочи» Александр Кокорин сообщил, что в клубе ему назвали возможную дату возобновления чемпионата России.

«Говорят, что не раньше 7 июня. Это последнее, что я слышал», – сказал нападающий в эфире инстаграм-аккаунта Нобеля Арустамяна.

Российская Премьер-лига была приостановлена до 31 мая.

Такое решение принял РФС из-за угрозы распространения коронавируса.

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