В «Сочи» заявили, что РПЛ возобновят не раньше 7 июня

А я слышал, что 7 июня будет пинк пандемии у нас. Все пойдет в регионы из токсичной Морквы!
Форвард «Сочи» Александр Кокорин сообщил, что в клубе ему назвали возможную дату возобновления чемпионата России.
«Говорят, что не раньше 7 июня. Это последнее, что я слышал», – сказал нападающий в эфире инстаграм-аккаунта Нобеля Арустамяна.
- Российская Премьер-лига была приостановлена до 31 мая.
- Такое решение принял РФС из-за угрозы распространения коронавируса.
Кокорин раскрыл детали сорвавшегося трансфера в «Арсенал»