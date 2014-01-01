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    Кокорин раскрыл детали сорвавшегося трансфера в «Арсенал» 

    Форвард «Сочи» Александр Кокорин вспомнил, как в 2015 году мог оказаться в лондонском «Арсенале».

    Футболист, принадлежащий «Зениту», уточнил, что его переезд в АПЛ не состоялся из-за расхождений с руководством московского «Динамо».

    «С «Динамо» заканчивался контракт, поэтому они не хотели меня отпускать в аренду, а хотел переподписать.

    Я был уже готов лететь, но не решили с клубом вопрос, поэтому не срослось. «Арсенал» хотел меня посмотреть на год», – сказал футболист в эфире инстаграм-аккаунта Нобеля Арустамяна.

    Кокорин сообщил об интересе итальянских клубов

    Источник: Инстаграм Нобеля Арустамяна

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