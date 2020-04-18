Кокорин сообщил об интересе итальянских клубов

Форвард «Сочи» Александр Кокорин, принадлежащий «Зениту», прокомментировал слухи о переезде в Европу.

«Есть варианты в Италии. Но мне хотелось бы не просто сыграть с «Интером» и «Миланом», а конкурировать с ними. Вот это моя тема», – сказал футболист в эфире инстаграм-аккаунта Нобеля Арустамяна.