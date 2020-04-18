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Кокорин сообщил об интересе итальянских клубов

18 апреля 2020, 21:50
17

Форвард «Сочи» Александр Кокорин, принадлежащий «Зениту», прокомментировал слухи о переезде в Европу.

«Есть варианты в Италии. Но мне хотелось бы не просто сыграть с «Интером» и «Миланом», а конкурировать с ними. Вот это моя тема», – сказал футболист в эфире инстаграм-аккаунта Нобеля Арустамяна.

  • Ранее сообщалось, что Кокориным интересуется «Лацио».
  • По слухам, чемпион России не хочет отпускать игрока и намерен продлить с ним контракт, истекающий этим летом.
  • В текущем сезоне 29-летний форвард отыграл за «Сочи» четыре матча, забил три гола и отдал два голевых паса.

Источник: Инстаграм Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Зенит Сочи Кокорин Александр
Комментарии (17)
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Chernyi Lis
1587236092
да беги в любую лигу...!хоть в дно самое у них..начинай с чистого листа и забудь что ты главный решала!
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Chernyi Lis
1587236157
тем более там можешь продолжать палец в рот сувать после гола..)
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Соарес
1587237864
Губы закатай ,последними события показали ,что ты пешка
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DOCTOR PENALTY
1587238489
На полях Кофемании и ресторанов Монако ты, Саня, вне конкуренции.
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3a zenit
1587238718
кому ты нахер там нужен?Футбол играть то будут в сентябре-октябре и то может и не будут.Изоляция будет до августа.
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Plyash
1587242066
Что несёт эта бездарность,с кем он хочет конкурировать,с Интером и Миланом? Никак в составе Ювентуса? Закатай губищу, Кока, Зенька тебя схоронит в аренде или у себя на скамейке.
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ZENIT***
1587245779
Ну ну!!! Вперёд!!!,гармонь не забудь!
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SaveAS
1587250108
Парой так и охото а с некоторых футболистов, метлой корону сбить!!! Сами из себя представляют говно но хотят в топ кублы Европы
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Viper for CSKA
1587270854
В Серии Б сложно будет с Интером и Миланом конкурировать, а на большее Кокорин не тянет. Лацио, бедняги, и не в курсе, что интересуются престарелыми "суперзвездами". То Дзюба, то Кокорин. В итоге возьмут Азмуна, он по сравнению с ними топ игрок.
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Каратель помойников
1587276311
Интерес клубов и собственные мечты это разные вещи....престарелый вечно перспективный футболист,таких думаю в Италии не ждут
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