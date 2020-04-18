Кокорин сообщил об интересе итальянских клубов

Форвард «Сочи» Александр Кокорин, принадлежащий «Зениту», прокомментировал слухи о переезде в Европу.
«Есть варианты в Италии. Но мне хотелось бы не просто сыграть с «Интером» и «Миланом», а конкурировать с ними. Вот это моя тема», – сказал футболист в эфире инстаграм-аккаунта Нобеля Арустамяна.
- Ранее сообщалось, что Кокориным интересуется «Лацио».
- По слухам, чемпион России не хочет отпускать игрока и намерен продлить с ним контракт, истекающий этим летом.
- В текущем сезоне 29-летний форвард отыграл за «Сочи» четыре матча, забил три гола и отдал два голевых паса.
Источник: Инстаграм Нобеля Арустамяна