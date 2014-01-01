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    Кокорин сообщил об интересе итальянских клубов

    Форвард «Сочи» Александр Кокорин, принадлежащий «Зениту», прокомментировал слухи о переезде в Европу.

    «Есть варианты в Италии. Но мне хотелось бы не просто сыграть с «Интером» и «Миланом», а конкурировать с ними. Вот это моя тема», – сказал футболист в эфире инстаграм-аккаунта Нобеля Арустамяна.

    • Ранее сообщалось, что Кокориным интересуется «Лацио».
    • По слухам, чемпион России не хочет отпускать игрока и намерен продлить с ним контракт, истекающий этим летом.
    • В текущем сезоне 29-летний форвард отыграл за «Сочи» четыре матча, забил три гола и отдал два голевых паса.

    Источник: Инстаграм Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 21:50
    Комментарии8
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      Рейтинг: +2493

      playsh 9 минут назад

      Что несёт эта бездарность,с кем он хочет конкурировать,с Интером и Миланом?
      Никак в составе Ювентуса? Закатай губищу, Кока, Зенька тебя схоронит в аренде или у себя на скамейке.

      0
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      Рейтинг: +1325

      Genz 41 минуту назад

      Саша беги с Рашки. Опять посадят ни за что. Зенит опять отправит в ссылку

      1
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      Рейтинг: +5503

      paracetamol 43 минуты назад

      Не ходи, Саша, к макаронникам, короновирусным станешь!

      1
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      Рейтинг: +3800

      3a zenit 1 час назад

      кому ты нахер там нужен?Футбол играть то будут в сентябре-октябре и то может и не будут.Изоляция будет до августа.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +16247

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      На полях Кофемании и ресторанов Монако ты, Саня, вне конкуренции.

      1
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      Рейтинг: +69

      Соарес 1 час назад

      Губы закатай ,последними события показали ,что ты пешка

      1
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      Рейтинг: +54985

      Chernyi Lis 1 час назад

      тем более там можешь продолжать палец в рот сувать после гола..)

      2
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      Рейтинг: +54985

      Chernyi Lis 1 час назад

      да беги в любую лигу...!хоть в дно самое у них..начинай с чистого листа и забудь что ты главный решала!

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