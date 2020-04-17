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    «Барселона» может включить в сделку по Неймару трех своих игроков

    «Барселона» и «ПСЖ» ведут переговоры о трансфере нападающего Неймара.

    По информации Mundo Deportivo, парижане хотят в рамках сделки заполучить несколько игроков каталонской команды.

    Речь идет о французских легионерах «Барсы» Усмане Дембеле, Самуэле Умтити и Жан-Клере Тодибо.

    • Летом 2017 года «ПСЖ» заплатил за Неймара 222 миллиона евро.
    • Контракт бразильца с клубом рассчитан до июня 2022 года.

    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 10:23
    Комментарии4
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      Рейтинг: +501

      кто там 1 час назад

      Не надоело журналюгам херню писать?
      КОМУ нужен этот дембеляшка?
      Мало того что инвалид(сколько он там за 2 года наиграл матчей? на пол сезона не соберётся), так ещё и ху***сос как человек и спортсмен оказался.
      Так что либо этот неликвид в барселоне останется до конца контракта либо по дешёвке сольют.
      Не думаю что уважающие себя клубы будут его покупать или обменивать.

      1
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      Рейтинг: +2215

      Masteralex 2 часа назад

      Барселона может сколько угодно усираться и пытаться втюхать ПСЖ свой неликвид лавочный, только ПСЖ на такое не пойдёт 100%, особенно сейчас в условиях нехватки кэша в клубах

      и ещё так подают, как будто это ПСЖ хочет, но пишет ручная барселонская желтая пресса Mundo Deportivo, не будет такой сделки никогда

      3
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      Рейтинг: +2493

      Hektor 84 > Masteralex 1 час назад

      Так ихнии газетенки и распространяют слухи. Как будто псж сам лезет к ним с переговорами или слухи с Интером , будто они смирились с уходом лаутаро и сами предлагают его променять на двоих или троих игроков. Что Интер что Псж своих футболистов так просто не отдадут и будут настаивать на полноценном выкупе. За меньшее не отдадут и будут барсе диктовать свои условия.

      1
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      Рейтинг: +2493

      Hektor 84 2 часа назад

      Из крайности в крайность

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