«Барселона» может включить в сделку по Неймару трех своих игроков

Не надоело журналюгам херню писать?
КОМУ нужен этот дембеляшка?
Мало того что инвалид(сколько он там за 2 года наиграл матчей? на пол сезона не соберётся), так ещё и ху***сос как человек и спортсмен оказался.
Так что либо этот неликвид в барселоне останется до конца контракта либо по дешёвке сольют.
Не думаю что уважающие себя клубы будут его покупать или обменивать.
«Барселона» и «ПСЖ» ведут переговоры о трансфере нападающего Неймара.
По информации Mundo Deportivo, парижане хотят в рамках сделки заполучить несколько игроков каталонской команды.
Речь идет о французских легионерах «Барсы» Усмане Дембеле, Самуэле Умтити и Жан-Клере Тодибо.
- Летом 2017 года «ПСЖ» заплатил за Неймара 222 миллиона евро.
- Контракт бразильца с клубом рассчитан до июня 2022 года.