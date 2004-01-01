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    Игрокам «Зенита» могут вернуть часть сокращенной зарплаты после возобновления сезона или в случае чемпионства

    Журналист Сергей Егоров сообщил, что футболистам «Зенита» могут компенсировать деньги, которые будут удержаны из-за сокращения зарплат в апреле и мае.

    «Я не верю в то, что эти минус 50% – невозвратные деньги. Рынок обсуждает два нюанса и два предположения – а) если команда станет чемпионом, деньги вернут; б) если возобновится этот чемпионат или начнется следующий, деньги вернут. Не знаю, какая версия верна», – написал Егоров в своем телеграм-канале.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ по итогам 22 туров.
    • Пауза в чемпионате продлится до 31 мая.
    • Клубы сокращают зарплаты игрокам из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

    Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова

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    Комментарии5
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      Рейтинг: -5

      valkam72 18 минут назад

      Позор синиту.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -81

      Аденн 37 минут назад

      подымут стоимость газа для населения и халявщикам выплатят. Стыд и срам вонючкам. Позор бЗениту.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2160

      alarm 1 час назад

      рылам выдадут по ведру желудей. и только в случае невылета в пердив)

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16195

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Кто бы сомневался. Слава "народному достоянию!"

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2457

      Hektor 84 1 час назад

      Народу кто вернет не выплаченные зарплаты?

      5
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