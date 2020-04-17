Игрокам «Зенита» могут вернуть часть сокращенной зарплаты после возобновления сезона или в случае чемпионства

Журналист Сергей Егоров сообщил, что футболистам «Зенита» могут компенсировать деньги, которые будут удержаны из-за сокращения зарплат в апреле и мае.
«Я не верю в то, что эти минус 50% – невозвратные деньги. Рынок обсуждает два нюанса и два предположения – а) если команда станет чемпионом, деньги вернут; б) если возобновится этот чемпионат или начнется следующий, деньги вернут. Не знаю, какая версия верна», – написал Егоров в своем телеграм-канале.
- «Зенит» лидирует в РПЛ по итогам 22 туров.
- Пауза в чемпионате продлится до 31 мая.
- Клубы сокращают зарплаты игрокам из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова