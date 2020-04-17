Игрокам «Зенита» могут вернуть часть сокращенной зарплаты после возобновления сезона или в случае чемпионства

Журналист Сергей Егоров сообщил, что футболистам «Зенита» могут компенсировать деньги, которые будут удержаны из-за сокращения зарплат в апреле и мае.

«Я не верю в то, что эти минус 50% – невозвратные деньги. Рынок обсуждает два нюанса и два предположения – а) если команда станет чемпионом, деньги вернут; б) если возобновится этот чемпионат или начнется следующий, деньги вернут. Не знаю, какая версия верна», – написал Егоров в своем телеграм-канале.