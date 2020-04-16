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Экс-футболист ЦСКА рассказал о сильных качествах Слуцкого

16 апреля 2020, 20:41
3

Бывший защитник московского ЦСКА Семен Федотов вспомнил о работе с российским специалистом Леонидом Слуцким.

«Со временем понял, какой он хороший психолог. К каждому мог найти подход. Не знаю, почему, но меня Леонид Викторович видел в образе рокера. Подкалывал: «Федот, ты, наверное, в косухе, на мотике гоняешь? ДДТ слушаешь?» А я реально Шевчука, Галанина любил.

Бывало, сидит в тренажерке с секундомером и давай напевать что-то: «Федот, знаешь, что за песня?». Я такой: «Конечно, знаю. ДДТ, Шевчук». Слуцкий смеется: «Правильно, молодец. Точно рокер!». При том, что я на мотоцикл ни разу в жизни не садился», – цитирует Федотова «Чемпионат».

  • Слуцкий работал с московским клубом в период с 2009 по 2016 год.
  • За это время ЦСКА выиграл семь трофеев, в том числе три титула чемпиона страны.
  • После ухода из команды специалист работал со сборной России, английским «Халл Сити», нидерландским «Витессом», а этой зимой возглавил казанский «Рубин».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Федотов Семен Слуцкий Леонид
Комментарии (3)
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DOCTOR PENALTY
1587059407
Оху...енно сильное качество. Чё-то совсем не помню этого Сэмэна.
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Hektor 84
1587110910
Ключевая фраза экс футболист. Уверен болелы коней и не слышали о таком. А может автор выдумал персонаж?
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ALEX ML
1587141703
Вот Федот и сиди у ворот
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