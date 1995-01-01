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    Экс-футболист ЦСКА рассказал о сильных качествах Слуцкого

    Бывший защитник московского ЦСКА Семен Федотов вспомнил о работе с российским специалистом Леонидом Слуцким.

    «Со временем понял, какой он хороший психолог. К каждому мог найти подход. Не знаю, почему, но меня Леонид Викторович видел в образе рокера. Подкалывал: «Федот, ты, наверное, в косухе, на мотике гоняешь? ДДТ слушаешь?» А я реально Шевчука, Галанина любил.

    Бывало, сидит в тренажерке с секундомером и давай напевать что-то: «Федот, знаешь, что за песня?». Я такой: «Конечно, знаю. ДДТ, Шевчук». Слуцкий смеется: «Правильно, молодец. Точно рокер!». При том, что я на мотоцикл ни разу в жизни не садился», – цитирует Федотова «Чемпионат».

    • Слуцкий работал с московским клубом в период с 2009 по 2016 год.
    • За это время ЦСКА выиграл семь трофеев, в том числе три титула чемпиона страны.
    • После ухода из команды специалист работал со сборной России, английским «Халл Сити», нидерландским «Витессом», а этой зимой возглавил казанский «Рубин».

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:41
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3512

      Alekxei Z. 16 минут назад

      А кто такой этот Семён Федотов ???

      0
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      Рейтинг: +16175

      DOCTOR PENALTY 49 минут назад

      Оху...енно сильное качество. Чё-то совсем не помню этого Сэмэна.

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