Экс-футболист ЦСКА рассказал о сильных качествах Слуцкого

Бывший защитник московского ЦСКА Семен Федотов вспомнил о работе с российским специалистом Леонидом Слуцким.

«Со временем понял, какой он хороший психолог. К каждому мог найти подход. Не знаю, почему, но меня Леонид Викторович видел в образе рокера. Подкалывал: «Федот, ты, наверное, в косухе, на мотике гоняешь? ДДТ слушаешь?» А я реально Шевчука, Галанина любил.

Бывало, сидит в тренажерке с секундомером и давай напевать что-то: «Федот, знаешь, что за песня?». Я такой: «Конечно, знаю. ДДТ, Шевчук». Слуцкий смеется: «Правильно, молодец. Точно рокер!». При том, что я на мотоцикл ни разу в жизни не садился», – цитирует Федотова «Чемпионат».