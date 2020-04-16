Informer: Йовичу грозит до трех лет заключения за нарушение режима изоляции

Форварду «Реала» Луке Йовичу грозит тюремное заключение за нарушение режима самоизоляции в Сербии.

Йович прилетел в Белград из Испании после начала карантина и должен был находится в самоизоляции две недели, но уже через несколько дней был замечен на прогулке в центре сербской столицы. При этом форвард подписал документ, подтверждающий его согласие на самоизоляцию.

В среду в отношении футболиста было возбуждено уголовное дело по статье 248 УК Сербии, предусматривающей от трех месяцев до трех лет лишения свободы. Аналогичное обвинение было предъявлено полузащитнику «Асколи» Николе Нинковичу, нарушившему режим изоляции после прилета из Италии.