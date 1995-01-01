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    Informer: Йовичу грозит до трех лет заключения за нарушение режима изоляции

    Форварду «Реала» Луке Йовичу грозит тюремное заключение за нарушение режима самоизоляции в Сербии.

    Йович прилетел в Белград из Испании после начала карантина и должен был находится в самоизоляции две недели, но уже через несколько дней был замечен на прогулке в центре сербской столицы. При этом форвард подписал документ, подтверждающий его согласие на самоизоляцию.

    В среду в отношении футболиста было возбуждено уголовное дело по статье 248 УК Сербии, предусматривающей от трех месяцев до трех лет лишения свободы. Аналогичное обвинение было предъявлено полузащитнику «Асколи» Николе Нинковичу, нарушившему режим изоляции после прилета из Италии.

    • Йович перешел в «Реал» летом 2019 года из «Айнтрахта» за 60 миллионов евро.
    • В дебютном сезоне за мадридцев нападающий забил два гола в 24 матчах.

    Источник: Informer

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +9745

      Cules2013 35 минут назад

      отмажутся штрафом, максимум дадут срок условно.
      да - дураки, но разве они были больны и нанесли хоть кому-то какой-то вред? Как я понимаю, то нет. Так бы реальных преступников наказывали.

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      Рейтинг: +8

      sizikovaleksandrala 50 минут назад

      Карантин, самоизоляция и не чем себя занять? Подкачай свое тело сидя дома без упражнений, диет и химии. Убрать бока и пузо, накачать руки, пресс, спину и даже попу можно за неделю другую сидя дома и ничего не делая (исходя из личного опыта), это революция в спорте. вот сами почитайте ------ http://prees.2sms.ru

      -1
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      Рейтинг: +485

      кто там 1 час назад

      Ну на счёт этого дурочка, хз, месяца 3 и хватит.
      А вот того гон дона из Асколи вообще колесовать, приехать из страны где пачками людей хоронят из-за этого вируса и пойти гулять в город.. патриот ****.

      0
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      Рейтинг: +1126

      FENIX-SL 1 час назад

      ну он и не выглядит как особо умный человек
      однако так хочется чтобы ему дали играть ааай

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      Рейтинг: +715

      СвинкаСправедливости 2 часа назад

      Теперь им интересуются другие люди)

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