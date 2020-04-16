Погребняк присоединился к челленджу Роналду и сделал за минуту 143 повторения

Нападающий «Урала» Павел Погребняк принял участие в челлендже, запущенном форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Испытание заключается в том, чтобы за 45 секунд из положения лежа на спине достать ладонями до поднятых ног максимальное количество раз. Погребняк сделал 143 скручивания – это на одно больше, чем у португальца. При этом россиянин делал упражнения одну минуту, а не требуемые 45 секунд.

Форвард передал эстафету своим одноклубникам – Юрию Бавину и Артему Фидлеру.

В этом сезоне Погребняк забил два мяча в 12 матчах РПЛ.

«Урал» занимает в чемпионате России 10-е место.