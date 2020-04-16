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    Погребняк присоединился к челленджу Роналду и сделал за минуту 143 повторения

    Нападающий «Урала» Павел Погребняк принял участие в челлендже, запущенном форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду.

    Испытание заключается в том, чтобы за 45 секунд из положения лежа на спине достать ладонями до поднятых ног максимальное количество раз. Погребняк сделал 143 скручивания – это на одно больше, чем у португальца. При этом россиянин делал упражнения одну минуту, а не требуемые 45 секунд.

    Форвард передал эстафету своим одноклубникам – Юрию Бавину и Артему Фидлеру.

    • В этом сезоне Погребняк забил два мяча в 12 матчах РПЛ.
    • «Урал» занимает в чемпионате России 10-е место.

    Источник: Твиттер «Урала»

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    Сегодня, 15:29
    Комментарии3
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      Рейтинг: +322

      Proker 21 минуту назад

      Конечно все могут превзойти в челленджи,а на поле все отстой

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +337

      Rabinovi_ch 27 минут назад

      - Christian, in Russia surpassed your achievement in challenge.
      - What is the name of this hero?
      - Pavel Pogrebnyak!
      - Who?
      - Pa-vel Pog-reb-nyak
      - ** tvoy mat'

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1139

      afw13 47 минут назад

      конечно лучше бы он превзошёл Роналду по количеству забитых мячей..)

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