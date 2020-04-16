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    Смородская: «Алиев делал все, чтобы его выгнали из «Локомотива». Например, не являлся на тренировки»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, что экс-игрок команды Александр Алиев мог без причины не приходить на тренировки. По мнению Смородской, украинец хотел, чтобы его выгнали.

    «Вы знаете, я не знаю, нужно ли мне вообще в эту полемику вдаваться. Когда ушел Юрий Семин, Алиев хотел уйти за ним и делал все, чтобы его выгнали из команды. Например, без причины не являлся на тренировки.

    Я совершенно не хочу вступать с ним в полемику. Жизнь показала, кто прав, а кто виноват. По тому, как закончилась его карьера, все понятно. Ольга Смородская тут совершенно не при чем. Куда хотел, туда и уехал», – приводит слова экс-президента «Локомотива» Sport24.

    • Алиев выступал за «Локомотив» в 2010 году. Он провел за команду 25 матчей, забил 14 голов.
    • По словам Алиева, он, когда выступал за «Локомотив», был закодирован.
    • Алиев ранее призывал Смородскую рассказывать о кастрюлях и поварешках, а не о футболе.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:36
    Комментарии3
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      Рейтинг: +16168

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Алиевы, денисовы, мамаевы, кокорины … С такими игроками может справиться только всесторонне сильный тренер. Таких тренеров у нас единицы - Сёмин, Бердыев, Карпин.. Больше никого назвать не могу.

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      Рейтинг: +476

      фанат джигурды 2 часа назад

      "По тому, как закончилось его карьера, всё понятно."

      Про сию бабу можно сказать аналогично!!!!

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      Рейтинг: +337

      Rabinovi_ch 2 часа назад

      "Он провел за команду 25 матчей, забил 14 голов"
      Статистика огонь... Но человек сам вершит свою судьбу. Мог стать звездой как минимум РПЛ, а стал...

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