Смородская: «Алиев делал все, чтобы его выгнали из «Локомотива». Например, не являлся на тренировки»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, что экс-игрок команды Александр Алиев мог без причины не приходить на тренировки. По мнению Смородской, украинец хотел, чтобы его выгнали.

«Вы знаете, я не знаю, нужно ли мне вообще в эту полемику вдаваться. Когда ушел Юрий Семин, Алиев хотел уйти за ним и делал все, чтобы его выгнали из команды. Например, без причины не являлся на тренировки.

Я совершенно не хочу вступать с ним в полемику. Жизнь показала, кто прав, а кто виноват. По тому, как закончилась его карьера, все понятно. Ольга Смородская тут совершенно не при чем. Куда хотел, туда и уехал», – приводит слова экс-президента «Локомотива» Sport24.