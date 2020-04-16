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  • Смородская: «Алиев делал все, чтобы его выгнали из «Локомотива». Например, не являлся на тренировки»

Смородская: «Алиев делал все, чтобы его выгнали из «Локомотива». Например, не являлся на тренировки»

16 апреля 2020, 13:36
5

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, что экс-игрок команды Александр Алиев мог без причины не приходить на тренировки. По мнению Смородской, украинец хотел, чтобы его выгнали.

«Вы знаете, я не знаю, нужно ли мне вообще в эту полемику вдаваться. Когда ушел Юрий Семин, Алиев хотел уйти за ним и делал все, чтобы его выгнали из команды. Например, без причины не являлся на тренировки.

Я совершенно не хочу вступать с ним в полемику. Жизнь показала, кто прав, а кто виноват. По тому, как закончилась его карьера, все понятно. Ольга Смородская тут совершенно не при чем. Куда хотел, туда и уехал», – приводит слова экс-президента «Локомотива» Sport24.

  • Алиев выступал за «Локомотив» в 2010 году. Он провел за команду 25 матчей, забил 14 голов.
  • По словам Алиева, он, когда выступал за «Локомотив», был закодирован.
  • Алиев ранее призывал Смородскую рассказывать о кастрюлях и поварешках, а не о футболе.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Локомотив Алиев Александр Смородская Ольга
Комментарии (5)
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Rabinovi_ch
1587033960
"Он провел за команду 25 матчей, забил 14 голов" Статистика огонь... Но человек сам вершит свою судьбу. Мог стать звездой как минимум РПЛ, а стал...
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фанат джигурды
1587036533
"По тому, как закончилось его карьера, всё понятно." Про сию бабу можно сказать аналогично!!!!
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DOCTOR PENALTY
1587039536
Алиевы, денисовы, мамаевы, кокорины … С такими игроками может справиться только всесторонне сильный тренер. Таких тренеров у нас единицы - Сёмин, Бердыев, Карпин.. Больше никого назвать не могу.
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paracetamol
1587051399
Зато голы забивал, а вот что делала Смородская?
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Hektor 84
1587107945
А он нам заливает что закодирован был. Его просто с бодуна никто не видел.
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