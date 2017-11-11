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  • Алиев: «Смородская? Иди расскажи о кастрюлях и поварешках, а не о футболе»

Алиев: «Смородская? Иди расскажи о кастрюлях и поварешках, а не о футболе»

11 ноября 2017, 08:07
7

Бывший полузащитник «Локомотива» Александр Алиев рассказал о своем выступлении за московский клуб, президентом которого на тот момент была Ольга Смородская. По мнению 32-летнего украинца, женщины не должны управлять футболом.

«Ее приход в «Локомотив» был для того, чтобы убрать Палыча. Это сразу было понятно.

Ну, это же женщина. Я считаю, что женщина не должна править футболом. Что она может рассказать? Хотя она рассказывала тогда. Иди расскажи о кастрюлях, ложках, поварешках. Ты здесь королева. А футбол – это мужской вид спорта», – заявил Алиев в эфире «Вацко Light».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Алиев Александр Смородская Ольга
Комментарии (7)
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сапёр75
1510379061
Тоже не понемаю,как какая то Кларк может быть экспертом в хоккее
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Axe111
1510382172
Это был провал и позор, хотя позор и ныне там же
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BarStep
1510383296
А как иначе. Алиев, он и в украине алиев. Паранджа..., постель..., кухня... Чисто чуркистанский подход решения бабского вопроса...
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Etiainen
1510386472
нормас сказал
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OfaZavr
1510388967
по сути прав он, не сведущую в этом деле нельзя было назначать.
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Sola
1510430844
Нашли у кого вью брать - у алкаша, наркомана и сексиста с засохшим мозгом. Править футболом, главное. С этим вопросом в ФИФА и УЕФА, а Смородская - это менеджер, занимавшаяся отдельным футбольным клубом. Нет в футболе ничего мужского. Играют не гениталиями, а ногами и головой. Значит, играть может кто угодно, имеющий ноги и голову.
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