Алиев: «Смородская? Иди расскажи о кастрюлях и поварешках, а не о футболе»

Бывший полузащитник «Локомотива» Александр Алиев рассказал о своем выступлении за московский клуб, президентом которого на тот момент была Ольга Смородская. По мнению 32-летнего украинца, женщины не должны управлять футболом.

«Ее приход в «Локомотив» был для того, чтобы убрать Палыча. Это сразу было понятно.

Ну, это же женщина. Я считаю, что женщина не должна править футболом. Что она может рассказать? Хотя она рассказывала тогда. Иди расскажи о кастрюлях, ложках, поварешках. Ты здесь королева. А футбол – это мужской вид спорта», – заявил Алиев в эфире «Вацко Light».