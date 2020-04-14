Алиев: «В «Локомотиве» не пил, был закодирован. До этого с алкоголем перебарщивал»

Экс-полузащитник «Локомотива» и сборной Украины Александр Алиев рассказал, что кодировался от алкоголя на время выступлений за московский клуб.

«Никогда не скрывал, что в «Локомотиве» я не пил. Был закодированным, потому что до этого с алкоголем перебарщивал. В Москве пил только кока-колу и кофе. Зато я провел прекрасный сезон как в «Динамо», так и в «Локомотиве». На это повлиял президент киевлян Игорь Михайлович Суркис.

После игр в «Локомотиве» мог поехать посидеть с друзьями, заехать в караоке, но кальяны, кстати, не курил. Многие мне говорили: «Сань, ну как ты можешь сидеть на кока-коле, когда все люди гуляют?» Просто нравилась атмосфера, где я мог посидеть и поговорить. Почему нет? Я такой человек. Мне рассказывали про «Сандуны», но за все время в «Локомотиве» я туда не ездил. Предпочитал другие бани. После игр проводил там по пять-шесть часов. Я очень люблю раков, их кушал тоже», – сказал Алиев.

Алиев выступал за «Локомотив» в 2010 году. Он провел за команду 25 матчей, забил 14 голов.

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